Trong lúc Mỹ ‘đóng băng’, Úc nóng bức đến chảy cả nhựa đường

Daily Mail đưa tin, bờ biển phía đông nước Úc chật ních người vào cuối tuần, vì Sydney và Melbourne đang trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp, khi nhiệt độ dự kiến sẽ đạt hơn 40 độ C.

Đường cao tốc Hume ở Úc chảy nhựa vì nắng nóng. Nguồn: Daily Mail

Một lệnh cấm lửa đã được ban hành ở bang Victoria vào hôm thứ Bảy (6/1). Trong khi, đoạn đường dài 10km thuộc Cao tốc Hume bắt đầu chảy nhựa vì thời tiết khô nóng.

Sự cố chảy nhựa đường gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, bởi các phương tiện lưu thông phải né tránh những phần đường nhầy nhụa.

Ảnh: Twitter

Cư dân đã được cảnh báo tránh lưu thông ở khu vực và nên ở nhà vào cuối tuần, khi nhiệt độ đạt 40 độ C.

Tin vui cho Victoria là nhiệt độ ở đây dự kiến sẽ giảm xuống còn 21 độ C, với tiết trời có mây. Tuy nhiên, ở Sydney, nắng nóng vẫn hoành hành, với đỉnh điểm 38 độ C vào thứ Bảy và 33 độ C vào Chủ nhật (7/1).

Người dân Úc đổ ra biển tìm mát giữa nắng nóng khủng khiếp. Ảnh: AFP

Nam Úc và Canberra cũng được cảnh báo sẽ phải hứng chịu thời tiết nắng nóng, với nhiệt độ tối đa dự kiến là 38 độ C, như ở thủ đô. Ở một số khu vực tại Nam Úc, nhiệt độ dự kiến đạt tới 46 độ vào ngày 6/1.

Hầu hết Tasmania cũng đã được ban hành lệnh cấm lửa, với nhiệt độ dự kiến vào khoảng 35 độ C, kèm gió bắc thổi đến 90 km/giờ, theo Weatherzone.

Xe hơi ở Boston bị đóng băng trên đường vì giá rét. Ảnh: Twitter

Trái ngược hẳn với nắng nóng ở Úc, bờ Đông nước Mỹ đang trải qua đợt rét kỷ lục, đặc biệt với trận bão tuyết kinh khủng vào hôm thứ Năm (5/1, theo giờ địa phương) và lũ lụt.

Ở nhiều thành phố lớn như Boston, tuyết dày tới hơn 30cm, rất ách tắc giao thông nghiêm trọng. Nhiều phương tiện giao thông mắc kẹt trong tuyết, không thể di chuyển.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Mỹ và Canada được dự đoán xuống mức -29 độ C. Thời tiết cực đoan thậm chí đã cướp đi sinh mạng của 19 người ở Mỹ và 2 người ở Canada, BBC đưa tin.

Tú Oanh

Theo Daily Mail