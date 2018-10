Trung - Nhật ký hơn 500 thỏa thuận, cam kết tránh đe dọa

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 26/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói: “ Từ cạnh tranh tới hợp tác, tôi tin rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ bước sang giai đoạn mới. Chúng ta muốn mở rộng một cách đáng kể mối quan hệ này. Chúng ta là hàng xóm, là đối tác của nhau. Chúng ta phải tránh đe dọa lẫn nhau”.

Ông Abe cho biết, hai nước đã đưa ra một thỏa thuận khung mới để thúc đẩy hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng ở các nước thứ ba và nhiều cơ quan, doanh nghiệp Trung Quốc và Nhật đã ký bản ghi nhớ để làm sâu sắc thêm hợp tác của họ dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực như tài chính và sáng tạo.

Cũng tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói: “ Cả hai bên đều nhận thấy rằng đây là lợi ích chung mà chúng ta cần phải duy trì mối quan hệ Trung- Nhật ổn định lâu dài. Điều này có lợi cho sự ổn định của khu vực. Trung Quốc mong muốn tăng cường đối thoại cấp cao. Chúng ta cũng nhất trí không đe dọa lẫn nhau và không trực tiếp gây hấn lẫn nhau. Chúng ta cần phải có các biện pháp xây dựng để loại bỏ các tranh chấp và mâu thuẫn giữa hai nước”.

(Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 26/10 tại Bắc Kinh).

Trước đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Shinzo Abe chứng kiến lễ ký kết thoả thuận của hơn 500 doanh nghiệp. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng, hợp tác giữa Trung Quốc, Nhật Bản với các nước thứ ba, như thỏa thuận tự do thương mại Trung - Nhật- Hàn cũng như các thỏa thuận tự do khu vực sẽ làm ổn định môi trường thương mại tự do trong khu vực và mang tới nhiều cơ hội hơn.

Tháp tùng Thủ tướng Abe lần này có khoảng 500 doanh nhân Nhật trong một chuyến thăm mà cả hai nước ca ngợi là một bước quan trọng để hai bên xích lại gần nhau sau nhiều năm căng thẳng vì các vấn đề tồn đọng từ thời chiến tranh, các tranh chấp về lãnh thổ, biển đảo.

Sau cuộc họp báo, ông Abe sẽ tham dự một diễn đàn về các dự án cơ sở hạ tầng và thăm Đại học Bắc Kinh trước khi có cuộc tiếp xúc và ăn tối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.



Hợp tác Trung- Nhật đi đúng hướng

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Abe diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc với Mỹ không mấy êm xuôi. Đây chính là lý do khiến hai đối thủ của Mỹ xích lại gần nhau hơn. Sắp tới, Nhật sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Nhật Bản tìm kiếm sự ủng hộ nhiều mặt để ủng hộ thương mại tự do và chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Thái độ này của chính phủ Nhật phù hợp với quan điểm của Trung Quốc, là cơ sở cho việc cải thiện quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc.

Tờ Nhân dân nhật báo ngày 26/10 nhận định, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mang tính chất lịch sử và đưa quan hệ Trung- Nhật đi đúng hướng. Ông Abe là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên thăm Trung Quốc từ năm 2011 đến nay. Còn chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 5 vừa qua của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc trong vòng 8 năm qua.

Lan Anh