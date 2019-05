Trung Quốc tử hình 'ma men' lái xe tông chết 4 người

Mặc dù các nước đều có khuyến cáo khi đã uống rượu bia thì không lái xe, nhưng mỗi quốc gia lại có các quy định khác nhau về nồng độ cồn trong máu và mức phạt khác nhau, do đó bạn cần phải nghiên cứu kỹ để tránh bị ảnh hưởng xấu tới hình ảnh quốc gia và tiêu tan sự nghiệp chỉ vì lái xe trong lúc say rượu.



Trung Quốc: Tử hình với lái xe say rượu làm 4 người chết



Tôn Vĩ Minh là trường hợp lái xe say rượu bị xử phạt nặng nhất ở Trung Quốc và trên thế giới. Về truyền thống, lái xe trên các đường phố Trung Quốc với nồng độ cồn cho phép là 0,02 gram/ milimeter máu và vượt qua mức đó là bị phạt với mức phạt tù ngắn hạn hoặc tạm thời bị treo bằng lái xe.



Tuy nhiên, quy định này đã thay đổi thời gian gần đây khi một tòa án ở Trung Quốc đã tuyên án lái xe Tôn Vĩ Minh mức án tử hình vì gây tai nạn trong tình trạng lái xe không tỉnh táo và làm 4 người thiệt mạng. Tôn Vĩ Minh đã kháng cáo và sau đó nhận bản án tù chung thân. Vụ án này đã khiến cho Trung Quốc trở thành quốc gia có hình phạt nghiêm khắc nhất đối với các trường hợp lái xe say rượu gây tai nạn. Ở Trung Quốc, tội này nếu tái phạm sẽ bị phạt nặng hoặc phải nhận những án tù nhiều năm.



Mỹ phạt 16 năm tù với lái xe say rượu



Bang Ohio cũng là một trong số các bang tại Mỹ có hình phạt rất nặng đối với những lái xe không tỉnh táo. Đó là trường hợp của Jess Brown, người đã phải nhận bản án 16 năm tù sau khi nhận tội lái xe trong tình trạng say rượu. Theo luật liên bang tại Mỹ, việc đình chỉ giấy phép lái xe tuân theo các quy trình hình sự độc lập và có thể thu hồi giấy phép lái xe ngay sau khi bị bắt. Có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm trước quyết định của tòa án nhằm đảo ngược tình hình hoặc gỡ bỏ các lệnh cấm đối với các cá nhân. Bang Alabama lập kỷ lục về số vụ lái xe bị bắt khi lái xe trong tình trạng say rượu với khoảng 15.000 vụ mỗi năm.



Nam Phi phạt 10 năm tù



Giới hạn nồng độ cồn trong máu cho phép ở Nam Phi là 0,05 gram trong 100 mililimeter máu. Điều này có nghĩa là bạn uống trên hai ly rượu trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì bạn không nên lái xe. Nếu bạn không tuân thủ quy định này, bạn có thể bị phạt tù 10 năm hoặc bị nộp phạt 120.000 rand ( tương đương gần 7.000 USD) hoặc có thể vừa bị phạt tù, vừa phải nộp phạt nếu bạn lái xe trong tình trạng ảnh hưởng của rượu bia và có thể gây tai nạn hoặc gây thiệt hại tài sản.



Bị phạt roi ở nơi công cộng tại UAE

Giống như các quốc gia Trung Đông và Ả rập, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất ( UAE) là một quốc gia không khoan nhượng cho việc buôn bán và tiêu thụ rượu bia. Tuy nhiên, nước này cũng cho phép tự do hơn một chút đối với người nước ngoài. Mặc dù vậy, nếu người nào bị bắt quả tang lái xe dưới ảnh hưởng của bia rượu, có thể bị cấm lái xe cả đời và áp dụng cho công dân trong nước, còn người nước ngoài có thể bị phạt roi ở quảng trường công cộng hoặc bị phạt lên tới 4.000 bảng Anh.



Canada phạt tiền tới hàng triệu USD



Mặc dù án phạt tù đối với tội lái xe trong khi say rượu ở Canada là rất hiếm hoi, nhưng các mức phạt tiền thì rất nặng. Vụ phạt tiền lớn nhất tại Canada có lẽ là trường hợp của đội trưởng đội Lá phong Toronto khi anh gây tai nạn và làm chết một hành khách tên là Keith Magnuson của câu lạc bộ Chicago Black Hawks. Người đội trưởng này đã bị phạt 4 năm tù và công ty cho thuê xe hơi mà anh thuê đã phải bồi thường cho gia đình Magnusson khoản tiền 9,5 triệu USD vào năm 2003.



Kết thúc sự nghiệp ngoại giao vì lái xe say rượu



Năm 2001, nhà ngoại giao Nga Andrei Knyazev công tác tại thành phố Ottawa, Canada đã lái xe trong khi say rượu và gây tai nạn, ông đã bị tước quyền miễn trừ ngoại giao. Được sự ủng hộ của chính quyền Nga, hệ thống pháp lý của Canada đã cho phép nhà ngoại giao này trở về Nga, nơi ông bị phạt 4 năm tù tại trại giam ở Siberia và kết thúc sự nghiệp ngoại giao của mình. Ông trở thành nhà ngoại giao bị kết án vì có liên quan tới bia rượu khi lái xe. Trong khi đó ở Nga, uống rượu say khi lái xe có thể bị tước bằng lái xe vô thời hạn, cho dù là vi phạm lần đầu tiên.



Malaysia: Phạt cả vợ, chồng và thậm chí các thành viên gia đình



Malaysia là nước có một trong những hình phạt lái xe uống bia rượu kỳ lạ nhất trên thế giới. Chẳng hạn, nếu bạn đã kết hôn, người chồng hoặc người vợ bị bắt gặp lái xe trong tình trạng say rượu vượt quá qui định của luật pháp, thì cả vợ và chồng đều phải chịu hình phạt tương tự, ngay cả khi lúc đó chỉ có vợ hoặc chồng trong xe.

Trong một số trường hợp, hình phạt có thể lan sang các thành viên khác trong gia đình. Điều này khiến Malaysia trở thành một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới đối với hình phạt lái xe say rượu.



Lan Anh

Theo www.carzoos.com.au và www.roaddriver.co.uk