Vẫn còn một số người Việt mắc kẹt ở các sân bay quốc tế

Bà Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/4 để trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài.



Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước cũng như ở nước ngoài hỗ trợ gần 1.500 công dân về nước an toàn. Hiện nay vẫn còn một vài công dân bị kẹt tại các sân bay quốc tế nước ngoài do các quốc gia và vùng lãnh thổ thay đổi các chính sách về xuất nhập cảnh, quá cảnh, các hãng hàng không dừng hủy và thay đổi lịch trình bày để phòng, chống dịch Covid-19. Một số công dân Việt Nam cũng đang gặp khó khăn về thị thực lưu trú tại nước ngoài do không tìm được chuyến bay về nước.



Các cơ quan đại diện Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không quốc tế, cơ quan chức năng sở tại để tháo gỡ các khó khăn về thị thực lưu trú, đảm bảo chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ tìm kiếm, thu xếp chuyến bay phù hợp để về Việt Nam.



“Tuy nhiên cũng cần nhắc lại rằng, không phải trong mọi trường hợp cơ quan đại diện có thể giải quyết được tất cả các vướng mắc để công dân về nước”, bà Hằng nói.



Về trường hợp 7 người Việt mắc kẹt ở Thái Lan khi trên đường từ châu Phi về Việt Nam, bà Hằng cho biết Thái Lan đã có hỗ trợ kịp thời, cần thiết cho 7 công dân này về nơi lưu trú cũng như nhu yếu phẩm. Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các cơ quan trong nước và các hãng hàng không để có thể tìm được chuyến bay thích hợp cho 7 công dân này trở về nước trong thời gian sớm nhất có thể.



Theo các cơ quan đại diện ở nước ngoài, hiện có một số công dân Việt Nam ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Pháp nhiễm bệnh, một số đã được điều trị tích cực và đã khỏi bệnh, một số vẫn đang được chăm sóc tích cực tại các cơ sở y tế.



Cập nhật tình hình của một cán bộ ngoại giao Việt Nam tại Pháp mắc COVID-19, bà Hằng cho biết sức khoẻ của cán bộ này đã ổn định và có thể sinh hoạt bình thường.



Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, người ốm đau, trẻ em dưới 18 tuổi, bảo đảm cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung trong nước.



Đối với một số ít trường hợp người Việt Nam không có giấy tờ tùy thân và hợp đồng lao động hợp pháp ở nước ngoài, sẽ cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để thẩm tra nhân thân và có phương án xử lý thích hợp.



Liên quan đến việc hỗ trợ các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong việc đưa công dân về nước, bà Hằng khẳng định Việt Nam luôn luôn tạo điều kiện cho các cơ quan đại diện nước ngoài thực hiện công tác bảo hộ công dân, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất để những người nước ngoài gặp khó khăn trong quá trình di chuyển sớm trở về quê hương.



Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, tổ chức một số chuyến bay để đưa công dân một số nước châu Âu về nước. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để người nước ngoài về nước phù hợp với các quy định của Việt Nam, đảm bảo các yêu cầu y tế phòng dịch.



Trả lời câu hỏi về việc khi nào các cơ quan đại diện nước ngoài, các doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại bình thường,bà Hằng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã áp dụng những biện pháp có tính chất tạm thời, trong đó biện pháp cách ly xã hội là rất cần thiết để phòng chống và ngăn ngừa hiệu quả, không cho dịch lan rộng trong cộng đồng.



Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát và kịp thời đưa ra những điều chỉnh phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế dịch bệnh.

