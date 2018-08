Vén màn bí mật đằng sau trò chơi 'trao đổi bạn tình' ở Australia

"Bạn không thể hỏi điều đó" (You can’t ask that) là một chương trình do đài ABC của Australia thực hiện với sự tham gia của các nhóm người Australia.

Chương trình hỏi những người tham gia các câu hỏi mà mọi người luôn muốn biết câu trả lời, và nếu ở trong các tình huống thông thường, bạn sẽ chẳng bao giờ có được kết quả.



Trong các tập trước, những người tham gia gồm: các cựu thành viên của các giáo phái, các nữ hoàng ma túy, người chuyển giới, vũ nữ thoát y và trong tập mới nhất này là thành viên của các nhóm “trao đổi bạn tình”.



Nhóm người này bắt đầu trò chuyện, tán tỉnh những đối tác cạnh bên trong một bữa tiệc.



Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng, các đối tác tìm đến nhau thông qua việc bốc thăm chìa khóa xe. Bốc trúng chìa khóa của ai, thì người đó sẽ là đối tác của bạn trong đêm đó.



Nhưng theo những người trong cuộc, điều nếu có xảy ra, thì cũng rất hiếm. Thông thường, sự ngẫu nhiên không phải là yếu tố được ưu tiên.



"Tôi sẽ có quan hệ tình dục với một cặp vợ chồng mà chúng tôi đã ăn uống và trò chuyện với họ trong khoảng một giờ đồng hồ, chứ không muốn bị buộc lên giường với một người khác", Sally từ Melbourne cho biết.



Megan, một người phụ nữ độc thân, thành viên trong một hội ở Brisbane cho rằng: "Điều đó sẽ làm tôi phát hoảng, bởi vì bạn thực sự không có lựa chọn nào về việc bạn sẽ về nhà với ai hoặc bạn đang gắn bó với ai."



Megan là người được biết đến như một "ngôi sao" trong cộng đồng “trao đổi bạn tình” do cô vẫn độc thân. Cô cho biết, nhiều cặp đôi thường tìm cách rủ thêm một người phụ nữ khác đến với cuộc chơi của họ.



Cô cũng nói rằng, nhiều người tin rằng phụ nữ bị chồng hoặc bạn trai của họ ép buộc vào những màn trao đổi bạn tình, nơi đầy rẫy những người đàn ông vừa già vừa béo. Điều đó đôi khi là sự thật, bởi vì tất cả những người thích tham gia vào một cuộc chơi như thế, đều là những người muốn khám phá cảm giác tình dục chung với các cặp đôi khác.



Đối với những người được phỏng vấn khác, quyết định tham gia trao đổi bạn tình là một quyết định chung giữa hai đối tác.



Những người tham gia đã trả lời một loạt các câu hỏi, như: “Những lời khuyên về tình dục tốt nhất mà bạn đã học được là gì?” Và “Làm thế nào để mất đi sự trinh tiết của bạn?” Nhưng một trong những câu được hỏi nhiều nhất là: “Cảm giác của bạn thế nào khi nhìn thấy bạn tình của mình quan hệ với người khác?”



Jess đến từ Sydney cho biết, ghen tuông là chắc chắn, cho dù chỉ là trong suy nghĩ. “Tôi sẽ không nói rằng tôi không ghen, đặc biệt là trong những lần đầu… bởi vì tôi so sánh bản thân với cô gái đó và tự hỏi:“Cô ấy làm thế nào? ” cô nói.



Hầu hết các cặp vợ chồng đồng ý rằng, giao tiếp giữa các cặp vợ chồng là chìa khóa để mở ra kiểu quan hệ như thế và có nhiều lúc chứng kiến đối tác của họ với người khác mang đến một phần của cảm giác hồi hộp.



Trong khi một số khán giả ca ngợi chương trình này "trung thực tuyệt vời" và "rất cởi mở", một số khác lại cảm thấy như bị xúc phạm, hoặc bị lừa khi buộc phải xem một chương trình đầy tính khiêu dâm. Một số khác thì mỉa mai khi biết những câu chuyện" thâm cung bí sử" xảy ra trong cộng đồng “Trao đổi bạn tình”. Nhiều người đã đặt cảnh báo cho TV của họ để cấm con cái mình xem TV vào lúc 21h, khi chương trình lên sóng.

H.K

New York Post