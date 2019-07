Venezuela cáo buộc máy bay Mỹ xâm phạm không phận

Máy bay do thám EP-3 xâm phạm không phận Venezuela ở khu vực gần thành phố biển Maiquetia vào lúc 10h58 sáng thứ Bảy tuần trước, bay vòng vòng quanh khu vực này trong hơn ba giờ, bộ tư lệnh Tác chiến chiến lược, quân đội Venezuela nói trên tài khoản Twitter và còn cung cấp biểu đồ của chuyến bay, theo bản tin của RT. Đài kiểm soát không lưu của Venezuela được nói là đã cố gắng liên lạc với máy bay xâm nhập, nhưng không nhận được hồi đáp.

Cách nay hơn một tuần, một sự việc tương tự xảy ra, dẫn đến việc phía Mỹ lên tiếng cáo buộc tiêm kích Su-30 của Venezuela “tiếp cận không an toàn” với “thái độ hung hăng” đối với máy bay do thám Mỹ. Chưa rõ trong sự việc lần này, không quân Venezuela có phái chiến đấu cơ lên “tiếp đón” máy bay do thám Mỹ hay không. Mỹ cho đến nay chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc vừa xảy ra.

Cho đến nay, phía Mỹ vẫn nói mọi máy bay của họ hoạt động trong không phận quốc tế, trong khi phía Venezuela nói chỉ trong năm nay, máy bay Mỹ đã xâm phạm không phận nước này ít nhất 78 lần. Quân đội Venezuela cáo buộcvụ việc mới nhất là “sự vi phạm trắng trợn” các hiệp ước quốc tế.

Trong lúc căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela lên cao, một quan chức Venezuela nói rất có thể thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đổ bộ vào nước này.

Phó chủ tịch đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Diosdado Cabello hôm thứ Bảy cho rằng nhiều khả năng quân Mỹ sẽ đổ vào Venezuela. “Chúng tôi là một nước nhỏ và rất có thể thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đổ bộ vào đây”, ông Cabello nói tại diễn đàn Sao Paolo, một diễn đàn của các chính trị gia và nhà hoạt động cánh tả đến từ khắp Mỹ Latin. Phó chủ tịch đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela không đưa ra bằng chứng. “Vấn đề của họ sẽ là làm sao thoát ra khỏi Venezuela”, ông Cabello nói thêm, theo tường thuật của Reuters. Chủ tịch đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất là đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela năm nay leo thang kể từ khi Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập tuyên bố tự phong làm tổng thống lâm thời và đòi đương kim Tổng thống Maduro từ chức, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm. Mỹ và một số đồng minh châu Âu đã tuyên bố công nhận ông Guaido là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nói sẽ tiếp tục dùng các lệnh trừng phạt và biện pháp ngoại giao để gây sức ép buộc ông Maduro phải ra đi, nhưng Mỹ nói cũng không loại trừ khả năng can thiệp quân sự.

Ông Cabello là Chủ tịch Quốc hội lập hiến, cơ quan lập pháp cao nhất, trung thành với Tổng thống Maduro nhưng không được phe đối lập công nhận. Ông được xem là nhân vật quyền lực thứ hai trong bộ máy nhà nước của Venezuela, chỉ sau tổng thống Maduro.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận về những phát ngôn của ông Cabello, Reuters cho biết.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói không thể áp dụng các “điều kiện tiên quyết” khi tiến hành đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela, khi ông thăm một quốc gia Nam Mỹ khác là Suriname, điểm dừng chân cuối trong chuyến thăm một loạt các quốc gia Mỹ Latin.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập đang xúc tiến đối thoại với trung gian là chính phủ Na Uy. Mặc dù lãnh đạo phe đối lập Guaido được hầu hết các nước phương Tây công nhận, nhưng Tổng thống Maduro vẫn nắm quyền kiểm soát các chức năng nhà nước với sự ủng hộ của Nga, Trung Quốc và Cuba.