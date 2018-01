Vì sao Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thân thiện với Hàn Quốc?

Triều Tiên hiếm khi bày tỏ thiện chí với Hàn Quốc

Trong lịch sử quan hệ Triều-Hàn, việc Triều Tiên chủ động thể hiện thiện chí với Hàn Quốc là điều tương đối hiếm. Đặc biệt, kể từ khi ông Kim Jong-un chính thức trở thành nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên vào năm 2011, chính quyền Bình Nhưỡng rất hiếm khi thể hiện sự thiện chí với Seoul.

Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un đột ngột thể hiện sự thân thiện với Hàn Quốc trong bài phát biểu chào mừng năm mới 2018 là lần thứ 2 Triều Tiên chủ động thể hiện sự thiện chí với Hàn Quốc kể từ khi ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.

Trong bài phát biểu, ông Kim Jong-un bày tỏ, trong năm mới 2018, nhân dân Triều Tiên sẽ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức sự kiện trọng đại Thế vận hội mùa Đông.

Hàn Quốc khó xử trước sự thân thiện bất ngờ của Triều Tiên Giới chức Hàn Quốc lo ngại rằng sự thân thiện bất ngờ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là hành động có chủ đích và ẩn chứa nhiều ý đồ.

Năm 2018 là một năm rất có ý nghĩa đối với cả hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc. Thế vận hội mùa đông PyeongChang sẽ trở thành cơ hội tốt để nâng cao vị thế của dân tộc, tôi thành tâm chúc cho Thế vận hội thành công mỹ mãn.

Trong quan hệ Triều-Hàn, ông Kim Jong-un nhấn mạnh, Triều Tiên và Hàn Quốc cần cùng nhau nỗ lực kiến tạo môi trường hòa bình, giảm bớt căng thẳng quân sự, tránh cục diện ngày càng xấu đi.

Đặc biệt, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng, hai nước có nhu cầu phải phá vỡ hiện trạng đóng băng quan hệ Triều-Hàn, đảm bảo tổ chức long trọng các đại sự của dân tộc, thể hiện khí phách và sự tôn nghiêm dân tộc, chào đón một năm có ý nghĩa đặc biệt và trọng đại trong lịch sử phát triển của dân tộc.

Trước đó, vào năm 2014, Triều Tiên đã chủ động bày tỏ sự thân thiện với Hàn Quốc bằng động thái phái nhân vật số 2 Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên sang tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 tổ chực tại thành phố Incheon (Hàn Quốc). Lúc đó dư luận cho rằng, sự kiện này suýt chút nữa đã làm thay đổi cục diện và vận mệnh bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, sau đó cục diện bán đảo Triều Tiên liên tiếp rơi vào tình trạng căng thẳng. Nguyên do chính là sự can thiệp của Mỹ. Sự sự can thiệp và phá hoại của Mỹ đã khiến Triều Tiên từ bỏ chính sách cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, qua đó chuyển sang tăng cường các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Liên tiếp trong các năm 2015, 2016 và 2017, Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân và nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Vì sao ông Kim Jong-un chủ động thiện chí với Triều Tiên?

Phần lớn các chuyên gia về tình hình bán đảo Triều Tiên cho rằng, việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un đột ngột thân thiện với Hàn Quốc là nhằm mong muốn cải thiện quan hệ với Triều-Hàn, phá vỡ cục diện đóng băng và hạn chế vai sự can thiệp của Mỹ.

Đây là dấu hiện cho thấy, Triều Tiên sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của phía Hàn Quốc về việc tổ chức các cuộc hội đàm quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Nút kích hoạt hạt nhân Triều Tiên trên bàn làm việc ông Kim Jong-un Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố trên bàn làm việc của ông có một nút kích hoạt hạt nhân, còn việc xây dựng các lực lượng răn đe hạt nhân đã được hoàn thành.

Hãng thông tấn quốc gia Hàn Quốc Yonhap cho rằng, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ muốn phá vỡ hiện trạng đóng băng quan hệ Triều-Hàn, cho thấy, phía Triều Tiên có thể chấp nhận đề nghị từ phía Hàn Quốc trước đó về việc tổ chức cuộc hội đàm quân sự hai miền Triều Tiên.

Ngay trong thời khắc quan trọng của năm mới, ông Kim Jong-un nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường hòa bình, giảm căng thẳng quân sự, tránh cục diện xấu đi trong quan hệ liên Triều là sự hưởng ứng một cách tích cực lời kêu gọi hòa hoãn của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kể từ khi lên cầm quyền đến nay.

Đặc biệt, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ thiện sự với Hàn Quốc trong bối cảnh, cục diện bán đảo Triều Tiên liên tiếp rơi vào tình trạng căng thẳng với hàng loạt các cuộc khẩu chiến đe dọa quân sự và các cuộc diễn tập, thử nghiệm tên lửa, hạt nhân.

Mục đích của Triều Tiên nhằm phát đi tín hiệu quan trọng đối với Hàn Quốc và Mỹ. Điều này cũng cho thấy thái độ của Triều Tiên đối với Hàn Quốc đã bắt đầu có sự chuyển dịch.

Sự chuyển dịch này của Triều Tiên nếu có thể được thực hiện trong thời gian tới, sẽ có tác dụng đặc biệt quan trọng tới việc hóa giải cục diện căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong tương lai.

Đức Thức