Vì sao Tổng thống Mỹ Donald Trump ở khách sạn Metropole?

Việc một nguyên thủ một quốc gia ăn gì và nghỉ ở đâu trong các chuyến công tác nước ngoài luôn được giữ bí mật đến phút chót, tuy nhiên nó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng đến từng milimet, do đó những người trong cuộc luôn được biết trước ít nhất một tháng.

Theo một giám đốc sales và marketing tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, ban đầu, đoàn hậu cần cho chuyến viếng thăm của ông Trump tại Hà Nội đã có ý định đặt phòng tại khách sạn JW Marriott, nơi cựu Tổng thống Barack Obama đã ở trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016. Tuy nhiên, thời điểm này, phòng Tổng thống tại khách sạn Marriott đã được đoàn hậu cần cho Chủ tịch, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặt từ trước.

‘Phòng Tổng thống’ nơi ông Trump ở tại Hà Nội có gì đặc biệt? Chiều 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Khách sạn Metropole Hanoi là nơi ông Trump nghỉ ngơi trong thời gian lưu lại Hà Nội.

Do thời điểm ông Trump quyết định sang thăm Việt Nam khá gấp, chưa đầy hai tháng, cho nên công việc tìm kiếm một địa điểm vừa sang trọng lại đảm bảo an ninh tuyệt đối cho tổng thống không phải là chuyện đơn giản.

Khách sạn Sheraton nơi đã từng đón cựu tổng thống Mỹ George W. Bush khi ông tham dự Hội nghị APEC Hà Nội vào tháng 11/2006 và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, dù an ninh đảm bảo, nhưng khách sạn này đã khá lâu đời và cơ sở vật chất khá cũ kỹ nên " bị" loại ngay từ đầu.

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake có vị trí khá đắc địa, cảnh sắc lãng mạn nhìn xuống Hồ Tây, dù có phòng "Tổng thống" siêu xịn cũng bị loại ngay vì lý do an ninh. Đối với tổng thống Mỹ, an ninh là yếu tố hàng đầu. Một quản lý khách sạn 5 sao khác cho biết, có lần đoàn khách của tổng thống Mỹ ở đây đã phải lỉnh kỉnh mang theo radar dò mìn trên và dưới mặt nước.

Cũng theo tiết lộ trên Yahoo news của một phụ tá phụ trách an ninh của cựu Tổng thống Barack Obama, phòng khách sạn của nguyên thủ Mỹ được kiểm tra hết sức khắt khe nhằm loại bỏ thiết bị quay phim, nghe lén hay các mối đe dọa về an ninh. Các cửa sổ phòng tổng thống luôn được gắn kính chống đạn. Người này cho biết:"Tổng thống chưa bao giờ được ngắm cảnh từ phòng của mình".

Cuối cùng, Sofitel Legend Metropole Hanoi, khách sạn 5 sao của tập đoàn Accor, Pháp đã được lựa chọn vì phù hợp với hai tiêu chí sang trọng và an ninh. Hơn nữa, với lịch trình làm việc dày đặc và ngắn ngủi của ông Trump tại Hà Nội, vị trí ngay trung tâm thủ đô, rất gần với Phủ Chủ tịch và Trung tâm Hội nghị quốc tế, lại là một ưu thế tuyệt đối.

Ông Trump mang theo đội ngũ đầu bếp riêng

Theo một quản lý ở khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, sau một ngày an ninh được thắt chặt, kê từ 12 giờ trưa 12/11, sau khi Tổng thống Donald Trump rời khách sạn, mọi hoạt động của khách sạn đã trở lại bình thường.

Một nhân viên của quầy bánh L’Epicerie du Metropole, nằm bên trong khách sạn cho biết, mặc dù trong suốt một ngày an ninh bên ngoài thắt chặt, nhưng hoạt động của quầy bánh vẫn diễn ra bình thường. Quầy vẫn bán bánh cho khách hàng như ngày thường, mặc dù hôm 11/11, quầy phải tạm đóng cửa thông ra phố Lê Phụng Hiểu, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể vào mua bánh theo lối vào ở cổng Ngô Quyền. Chị cho biết, lượng bánh bán ra có giảm hơn một chút so với ngày thường do một số khách đi ô tô không vào được. Chị cũng cho biết, từ 12 giờ trưa 12/11, mọi hoạt động của khách sạn trở lại bình thường.

Chị Thanh Vân, phó Tổng bếp trưởng khách sạn Metropole, cho biết, ông Trump và không đặt ăn uống gì tại khách sạn, mà ông có đội ngũ đầu bếp riêng đi cùng.

Chó mật vụ có hộ chiếu riêng

Chó mật vụ của ông Trump tại Đà Nẵng. Ảnh: SOHA

Trong khi Tổng thống Trump ở khách sạn Metropole, ba chú chó nghiệp vụ và nhân viên an ninh của ông ở khách sạn Hotel de L’Opera Hanoi ( khách sạn Dân chủ cũ), ở 29 Tràng Tiền, chỉ cách Metropole vài bước chân.

Một nhân viên sales của khách sạn này cho biết, ba chú chó nghiệp vụ trong đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump được đăng ký lưu trú ở đây cùng với chủ của chúng. Trong đó, ba chú chó nghiệp vụ này cũng có hộ chiếu riêng. Khi check-in khách sạn, chúng cũng được xuất trình hộ chiếu như các khách hàng.

Được biết, chó nghiệp vụ Mỹ cũng hưởng lương và được thăng chức trong quá trình làm việc. Chúng sẽ nghỉ hưu sau khoảng 10 năm cống hiến. Khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, một số con chó còn có thể lưu trú cùng chủ của chúng tại các phòng khách sạn hạng sang.

Hà Thu