Việt Nam có biện pháp phù hợp với nhóm tàu Trung Quốc Hải Dương 8

Trung Quốc đang có cách hành xử cưỡng bách đối với các nước Đông Nam Á, đe dọa hòa bình, ổn định khu vực, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhận định ngày 20/7, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, việc Trung Quốc can thiệp hoạt động dầu khí ở biển Đông đe dọa an ninh năng lượng khu vực, cần phải chấm dứt.