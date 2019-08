Quảng cáo

Bà Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay để trả lời câu hỏi đề nghị cho biết Việt Nam có phản ứng như thế nào, triển khai biện pháp cụ thể kể từ khi nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc quay lại vùng biển của Việt Nam chỉ vài ngày sau khi rút.

Bà Hằng cho biết nhóm tàu này đã trở lại và tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định theo các quy định của Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Bà Hằng cho biết Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc về vấn đề này, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không có hành vi vi phạm, làm gia tăng căng thẳng, gây phức tạp tình hình, đe doạ hoà bình, ổn định ở biển Đông cũng như của khu vực.

Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của Việt Nam. Với quyết tâm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đóng góp vào hoà bình, ổn định, an ninh của khu vực và quốc tế, Việt Nam luôn sẵn sàng giải quyết bất đồng bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Một lần nữa, chúng tôi đề nghị các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì trật tự, hoà bình, an ninh trong khu vực; an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở biển Đông, phù hơp với luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển 1982”, bà Hằng nói.

Việt Nam không phủ nhận khả năng đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế

Về câu hỏi đề nghị xác minh thông tin nói rằng Việt Nam sẽ đưa vấn đề nhóm tàu Hải Dương 8 ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và có thể cân nhắc khởi kiện Trung Quốc, bà Hằng nói: “Như đã nhiều lân khẳng định, Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, các lợi ích và quyền lợi hợp pháp của mình bằng các biện pháp hoà bình, theo đúng các quy định của luật quốc tế”

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng về việc Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng gần đây nói rằng nhóm tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi thuộc quyền chủ quyền của nước này, bà Hằng tái khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền lịch sử đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Về hành vi vi phạm của nhóm tàu Hải Dương 8, chúng tôi đã nói rõ nhiều lần. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định đúng theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển 1982”, bà Hằng nói.

Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đi vào vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng 7 và hoạt động trái phép tại đó cho đến ngày 7/8 thì rút đi. Đến ngày 16/8, nhóm tàu này quay lại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam rồi hoạt động trái phép ở đó cho đến nay.

Bình Giang