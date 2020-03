Việt Nam nói về khả năng cách ly đội F1 của Ferrari

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, nhằm phòng chống và ngăn chặn Covid-19 bùng phát và lây lan, từ ngày 3/3, Việt Nam tạm dừng chế độ miễn thị thực đơn phương đối với công dân Italy.

Theo quy định của Bộ Y tế, người nhập cảnh Việt Nam đến từ hoặc quá cảnh ở Italy trong 14 ngày trước nhập cảnh đều phải khai báo y tế tại cửa khẩu, chịu giám sát y tế, cách ly phù hợp trong trong 14 ngày.



Bộ Ngoại giao cho biết đang yêu cầu các địa phương và cơ quan liên quan cung cấp số liệu về người từ Italy đang phải cách ly y tế.



Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng đội đua Ferrari của Italy khi sang Việt Nam để dự giải F1 có phải chịu cách ly y tế, bà Hằng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Việt Nam sẽ thường xuyên theo dõi, phối hợp với các nước liên quan và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, ưu tiên cao nhất là không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng và bảo đảm môi trường, điều kiện an ninh, an toàn cao nhất cho khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch, làm ăn và tham gia các sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam.



Italy hiện là một điểm nóng của dịch Covid-19, với số ca nhiễm và tử vong vì bệnh này nhiều nhất ở châu Âu. Tính đến hôm nay, Italy có 107 ca tử vong và 3.089 người nhiễm Covid-19.



Bình Giang