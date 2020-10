Vợ chồng ông Trump mắc COVID-19 và tác động bầu cử tổng thống

Quảng cáo

Việc vợ chồng ông Trump mắc COVID-19 khiến sự lãnh đạo đất nước rơi vào cảnh không chắc chắn và làm gia tăng cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra, khiến hơn 207.000 người Mỹ thiệt mạng và tàn phá nền kinh tế nước này, báo Mỹ The New York Times đưa tin.

“Đệ nhất phu nhân và tôi xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình cách ly và hồi phục ngay lập tức”, ông Trump viết trên Twitter rạng sáng 2/10 (giờ Mỹ).

Ông Trump nhận kết quả xét nghiệm dương tính sau khi một trong các cố vấn thân cận nhất của mình, Hope Hicks, nhiễm coronavirus. Tổng thống Mỹ nhiều tháng qua nói giảm nói tránh về sự nghiêm trọng của đại dịch. Tối thứ Năm vừa qua, ông còn nói tại một bữa tiệc chính trị rằng, “đại dịch sắp chấm dứt”.

Việc ông Trump mắc COVID-19 gây khó khăn ngay lập tức cho tương lai cạnh tranh với ứng viên tổng thống Joe Biden, khi chỉ còn 33 ngày nữa là tới ngày bầu cử.

Dù Tổng thống Trump (74 tuổi) không có triệu chứng mắc COVID-19, ông vẫn phải tạm rút lui khỏi hoạt động tranh cử và cách ly trong Nhà Trắng một thời gian. Nếu ông ốm nặng, có khả năng ông bị rút tên khỏi danh sách ứng viên tổng thống, The New York Times nhận định.







Thái An