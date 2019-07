Vụ 33 người chết do bị phóng hỏa ở Nhật Bản: Nghi can gây án vì 'bị đạo văn'?

Quảng cáo

Nghi can đã đẩy xe chở đồ mang ít nhất một can xăng tới lối vào tòa nhà công ty Kyoto Animation tại thành phố Kyoto tưới ra xung quanh, hô “chết” và châm lửa. Sự việc xảy ra hôm thứ Năm, đài truyền hình Nippon TV dẫn thông tin từ

cảnh sát.

Giới chức xác định nghi can phóng hỏa là Shinji Aoba, người bị tạm giam ngay sau vụ tấn công, đài NHK tường thuật. “Tôi đã làm việc đó”, nghi can 41 tuổi nói với cảnh sát khi bị bắt giữ, theo Kyodo news. Hãng tin này nói nghi can đã phóng hỏa bởi tin rằng hãng phim đã ăn cắp tiểu thuyết của anh ta.

Cảnh sát từ chối bình luận về vụ việc. Đài Nippon TV nói nghi can đang được gây mê để điều trị các vết bỏng và cảnh sát chưa thể thẩm vấn.

Anh ta “có vẻ bất mãn, có vẻ giận dữ, hét lên điều gì đó đại ý anh ta bị đạo văn”, một phụ nữ chứng kiến Aoba bị bắt giữ nói với các phóng viên.

Vụ nổ bắt nguồn từ đám cháy làm thiệt mạng 33 người và còn 10 người đang trong tình trạng nguy kịch, giới chức nói. Đây là vụ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất kể từ năm 2001, khi xảy ra một vụ cháy bị cho là cố ý phóng hỏa làm 44 người chết tại thủ đô Tokyo.

Aoba, sống tại Saitama, ngoại ô Tokyo, cách cố đô Kyoto 480km về phía đông, được cho là đã mua hai can xăng loại 20 lít tại một cửa hàng và tập hợp xăng ở một công viên gần hãng phim, đài Nippon TV nói. Anh ta đến khu vực gây án bằng tàu hỏa, đài truyền hình này nói thêm.

Đài truyền hình NHK phát đi đoạn băng ghi hình nghi can nằm ngửa, nói chuyện với một viên cảnh sát khi bị bắt giữ, chân không mang giày dép và có vẻ bên chân phải đã bị bỏng.

Aoba không có mối liên hệ nào với hãng phim Kyoto Animation và bằng lái xe của anh ta cho thấy Aoba sống ở Saitama, ngoại ô Tokyo, đài NHK nói.

Cho đến hôm qua, danh tính của các nạn nhân chưa được công bố. Khi vụ cháy xảy ra, có 74 người bên trong tòa nhà, Kyodo nói.

“Tôi mường tượng nhiều người chết trong vụ cháy này đang trong độ tuổi đôi mươi”, cụ Kozo Tsuji, 71 tuổi, cố nén nước mắt khi đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân gần tòa nhà bị cháy trong cơn mưa nhẹ sáng thứ Sáu. “Tôi rất, rất buồn vì họ còn quá trẻ so với tôi mà đã ra đi quá sớm”, ông nói.

Tòa nhà bị cháy không có bình phun hay vòi nước cứu hỏa nào ở bên trong, nhưng những việc này không phải là bắt buộc, theo một quan chức cứu hỏa của thành phố Kyoto.

19 trong số 33 người chết được tìm thấy trên cầu thang dẫn đến tầng thượng từ tầng ba. Xác họ nằm đè lên nhau, hãng tin Kyodo dẫn lời giới chức cho biết.

Lính cứu hỏa tới nơi ngay sau khi vụ cháy xảy ra và phát hiện cửa tầng thượng đóng và chỉ có thể mở được từ bên ngoài. Các nạn nhân có thể đã vội chạy lên cầu thang nhằm thoát khỏi ngọn lửa nhưng cuối cùng không thể mở được cửa tầng thượng.

Cảnh sát tìm thấy can đựng xăng, ba lô, một xe đẩy gần hiện trường, và hình ảnh từ tivi cho thấy cảnh sát có vẻ đã tìm thấy 5 con dao dài là tang vật vụ án bên ngoài tòa nhà ba tầng.

Hãng Kyoto Animation sản xuất nhiều loạt phim hoạt hình phổ biến ở Nhật Bản.

