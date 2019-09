Golfer Phạm Minh Phúc vô địch Giải golf gây quỹ cho nạn nhân tai nạn giao thông

Quảng cáo

Đây là giải đấu do Báo Giao thông tổ chức, cùng sự đồng hành của Công ty Hyundai Thành Công Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Quỹ Chung tay vì ATGT được Báo Giao thông sáng lập năm 2013. Từ đó tới nay, thông qua Quỹ này, Báo Giao thông đã tổ chức hàng trăm chương trình từ thiện, trao học bổng, trao quà, xây nhà tình thương cho các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn, xây những cây cầu hỗ trợ cộng đồng.

Với mục đích tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng, giúp đỡ thêm nhiều nạn nhân tai nạn giao thông, Báo Giao thông tổ chức Giải Golf gây quỹ Chung tay vì ATGT lần thứ Nhất năm 2019. Toàn bộ số tiền tài trợ, ủng hộ từ các đơn vị, golfer và các nhà hảo tâm, sau khi trừ chi phí sẽ được Ban Tổ chức chuyển vào Quỹ Chung tay vì ATGT”.

Theo ông Nguyễn Bá Kiên, BTC không đặt lên hàng đầu về chuyên môn mà coi giải đấu là sân chơi để các golfer gặp gỡ giao lưu, học hỏi, chia sẻ và gắn kết những niềm vui, thành công trong công việc, trong cuộc sống. Trên hết, mỗi golfer dự giải đã làm một việc nghĩa là chia sẻ và tiếp sức những gia cảnh khốn khó vì có người thân bị tai nạn giao thông.

Giải Golf gây quỹ Chung tay vì ATGT có hơn 140 tay golf tranh tài, chia làm 3 bảng, thi đấu gậy 18 lỗ (stroke play), theo luật R&A và luật riêng của sân được ghi trên phiếu điểm hoặc bảng thông báo của sân.

Sau hơn 5 giờ thi đấu sôi nổi, tay golf Phạm Minh Phúc đã giành danh hiệu Best Gross. BTC đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở các bảng; giải Giải Nearest to the Pin hố #2; Giải Nearest to the Line hố #18; Giải Longest Drive hố #6.

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Bá Kiên đã thay mặt Báo Giao thông, các nhà tài trợ của Quỹ Chung tay Vì ATGT trao 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho 50 em học sinh tại Ninh Bình có hoàn cảnh khó khăn, có người thân bị TNGT. Đồng thời, Quỹ Chung tay Vì ATGT cũng trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho Ban ATGT Ninh Bình với sự đồng hành của Ứng dụng gọi xe Be.

Ngay tại ngày thi đấu, Ban Tổ chức cũng đã tiếp nhận nhiều khoản ủng hộ nạn nhân tai nạn giao thông từ các đơn vị, nhà hảo tâm và các golfer.

Kết quả Giải Golf gây quỹ Chung tay vì An toàn giao thông

Best Gross: Phạm Minh Phúc Giải Nhất các bảng A, B, và C: Đào Phú Uy, Trịnh Hồng Quang, Nguyễn Đình Trung Giải Nhì các bảng A, B, và C: Nguyễn Cao Phong, Nguyễn Nhật, Trần Vinh Anh Tuấn Giải Ba các bảng A, B, và C: Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Anh Tú, Trần Quang Huy Các giải kỹ thuật: Giải Nearest to the Pin hố #2, hố #5, hố#14: Lê Đức Anh, Đặng Anh Tuấn, Lê Hồng Anh Giải Nearest to the Line hố #18: Lâm Quang Vinh Giải Longest Drive hố #6: Mai Xuân Liêm



Trọng Đạt