Hơn 100 golfer tranh tài tại Vietnam Top 500 CEO Golf Championship

Vietnam Top 500 CEO Golf Championship mùa giải 2018-2019 sẽ được tổ chức vào ngày 11/11/2018 tại sân Vipearl Golf Hải Phòng (Đảo Vũ Yên, Hải Phòng), chỉ mời đích danh (invitational event) lãnh đạo những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, nằm trong các bảng xếp hạng lớn uy tín như Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500), Top 10 công ty uy tín theo ngành.

Giải đấu sẽ áp dụng theo thể thức đấu gậy 18 hố tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có một giải vô địch (Best Gross) dành cho các golfer (nam hoặc nữ) các bảng A, B, C; Nhất, nhì, ba các bảng A, B, C; Nhất dành cho nữ; giải kỹ thuật; bốc thăm may mắn, và đặc biệt là giải Hole in One cùng quà tặng lucky draw có giá trị từ các nhà tài trợ Samsung Việt Nam, Vinpearl.

Đắng chú ý, top 10 golfer của Giải VCG500 sẽ được mời đánh giao hữu cùng giải chuyên nghiệp VietNamNet Championship 2018 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2019.

Trưởng Ban tổ chức, TBT Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn chia sẻ: "Đây là giải thường niên, với mục đích lớn nhất là sự kết nối. Thông qua những trận tranh tài hấp dẫn giữa những CEO hàng đầu Việt Nam, VCG500 2018-2019 từng bước góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt ngày càng vững mạnh".

Cũng theo ông Phạm Anh Tuấn, ý nghĩa lớn nhất không chỉ là thi đấu thể thao, mà còn quyên góp cho Quỹ học bổng Sáng tạo Việt Nam do Viện Michael Dukakis (Boston, Hoa Kì) tài trợ, tìm ra các ứng viên xuất sắc có thành tích nổi bật, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và mang tới cơ hội trải nghiệm khóa đào tạo thực tế tại Hoa Kì cùng các chuyên gia, giáo sư hàng đầu đến từ Harvard, MIT...

Trải qua mùa giải đầu năm 2018, VCG500 đã để lại dấu ấn cho hơn 120 golfer tham gia thi đấu, là sân chơi đặc biệt dành riêng cho những nhà lãnh đạo trong giới kinh doanh, đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế gặp gỡ, giao lưu và kết nối.

Đặc biệt, golfer Nguyễn Đăng Quang - Phó Chủ tịch tập đoàn Delta đã đoạt giải thưởng Hole-in-One (HIO) trị giá 2 tỉ đồng. Bên cạnh đó, giải đã gây quỹ cho Quỹ học bổng Sáng tạo Việt Nam (100 triệu đồng) do Viện Michael Dukakis (Boston, Hoa Kì) tài trợ, và cho ca mổ tim do Báo VietNamNet bảo trợ (60 triệu đồng)...

Trọng Đạt