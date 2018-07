16 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2018

Buổi họp báo có sự tham gia của thượng tá Hà Hữu Tám- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel- Nhà tài trợ chính của giải; bà Trương Thị Hồng Hạnh- Tỉnh ủy viên- Giám đốc sở Văn hóa Du lịch và Thể thao tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Thái Bình- Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức VCK; ông Lê Hoài Anh- Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng toàn thể đại diện của 16 đội bóng xuất sắc nhất.

Tại buổi họp báo, BTTC đã tặng hoa chúc mừng 16 cầu thủ đại diện 16 đội bóng xuất sắc có mặt trong VCK. Các đội bóng này được lựa chọn sau vòng loại của giải đấu diễn ra từ ngày 28/5 đến ngày 08/6/2018, tại 3 địa điểm: Hà Nội, Nghệ An và Đắk Lắk.

Bên cạnh đội chủ nhà Thái Bình Seed, 15 đội bóng còn lại gồm: Gia Bảo – Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phù Đổng – Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Sông Lam Nghệ An, Nghi Lộc – Nghệ An, Dutch Lady Hà Nam, Thanh Hóa, Thăng Long FC, Lộc An – Bảo Lâm, Đắk Lắk, Bình Dương, Sài Gòn FC.

VCK Giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc Cúp Viettel 2018 sẽ được diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao đa năng Thái Bình (Thành phố Thái Bình) từ ngày 24/7 đến ngày 1/8/2018. Lễ Khai mạc- Trận khai mạc được tổ chức vào lúc 15h00 ngày 24/7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Trọng Đạt