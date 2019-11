20h hôm nay Việt Nam-Thái Lan tại sân vận động Mỹ Đình: Quyết chiến!

1.800 CĐV Thái Lan tới Mỹ Đình

Nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm qua cho biết thông qua Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, các CĐV nước này đã đăng ký mua 1.800 vé để vào sân cổ vũ đội nhà ở “đại chiến” với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình hôm nay, 19/11. Theo đó, toàn bộ CĐV Thái Lan sẽ được bố trí ngồi ở khu vực khán đài C sân Mỹ Đình. Ban tổ chức (BTC) trận đấu đã lên kế hoạch an ninh để đảm bảo an toàn cho các CĐV đội khách khi đến sân xem trận đấu.H.M