AFF Cup 2018: Cơn cuồng điên vì vé

Phe cũng đói vé

Chiều 4/12, cổng trụ sở LĐBĐVN (VFF) không còn cảnh đám đông quây rát phía ngoài, nhưng “phe” vé vẫn túm năm, tụm ba, liên tục chèo kéo người đi đường. Phía bên trong, VFF vẫn bố trí nhân viên an ninh kèm CSCĐ túc trực, cả ở khu vực cổng ngoài lẫn phía bên trong.

“Bọn anh kiếm chẳng lời được bao nhiêu đâu em, chỉ 500.000 đồng là cùng. Nếu chú có vé, cứ gọi cho anh”-người đàn ông nói. Sau khi nói khéo chưa cầm vé trong tay, tôi được người đàn ông cho số điện thoại để liên lạc lại.

Sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở trận Bán kết lượt đi trên sân Panaad (Bacolod), nhu cầu mua vé xem trận lượt về tại Mỹ Đình đã tăng chóng mặt. Do việc VFF thực hiện bán vé qua kênh online, cánh phe vé “truyền thống” đã bị mất đáng kể lượng vé gom được so với trước đây. Thị trường vé chợ đen cũng tăng giá chóng mặt. Một cặp vé mệnh giá gốc 500.000 đồng/vé bị đẩy lên tới trên dưới 10 triệu đồng/cặp, tăng gấp 10 lần. Vé mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng cũng đội giá lên gấp 5-6 lần. Dù không còn bị “quây rát” như những ngày đầu tiên tiến hành trả vé, không khí ở VFF vẫn nóng hầm hập.

Một CSCĐ trẻ than thở: “Bọn em đã làm việc ở đây 5 hôm rồi, hôm nay còn đỡ chứ mấy hôm trước mệt nhoài. Tình hình này nếu đội tuyển Việt Nam vào chung kết thì bọn em khổ”.



Khóc cười vì vé

Trong thời gian này, hầu hết cán bộ, nhân viên VFF đều hoặc tắt hoặc đổi số điện thoại bởi số người gọi điện hỏi thăm, nhờ cậy mua vé quá nhiều. Không chỉ VFF, quan chức ngành thể thao cũng vất vả vì bị nhờ cậy. Nhiều người than thở, vé có hạn trong khi số lượng theo “đặt hàng” thì quá nhiều nên buộc lòng phải từ chối. Thế là…giận. “Ai nhờ mua cũng đều có lý do quan trọng cần làm, từ đưa vợ con đi xem tới biếu sếp, hoặc mua cho…bố vợ. Họ bảo làm ở VFF thì không thể không có vé”-một cán bộ VFF than thở.