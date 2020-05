AFF Cup 2020 chao đảo vì dịch bệnh

Quảng cáo

Nguyên nhân chính bởi COVID-19 khiến cho toàn bộ các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á đều bị ảnh hưởng. Đơn cử như V-League theo tính toán đã phải nghỉ khoảng 50 ngày và dự kiến sớm nhất chỉ có thể trở lại cuối tháng 5 này. Trong hai tháng qua, việc xác định thời gian giải trở lại cũng như thể thức thi đấu ra sao đã khiến cho BTC giải cũng như các CLB tranh cãi khá ầm ĩ. LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo trong khi đó như “ngồi trên lửa” khi thời gian để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020 cứ bị rút ngắn dần.

Tuy nhiên, so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam lại… ổn nhất. Lý do bởi dịch COVID-19 tại Việt Nam được khống chế tốt, mở ra cơ hội cho bóng đá trở lại. Trong khi đó, tình hình tại các quốc gia khác khá bi đát. Malaysia theo thống kê tính tới hôm qua, số ca dương tính COVID-19 là 6.353 trường hợp, trong đó 105 ca tử vong. Giải bóng đá VĐQG Malaysia (M-League) đã phải hoãn lại suốt thời gian qua, dự tính chỉ có thể trở lại sớm nhất vào tháng 8 hoặc tháng 9. Tờ The Star của Malaysia còn đưa ra dự báo xấu hơn khi cho rằng với tình hình dịch bệnh hiện tại, M-League chỉ có thể đá từ tháng 10 hoặc 11. Tuy nhiên đây cũng chính là giai đoạn đội tuyển Malaysia phải chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020 như Việt Nam.

Báo New Straits Times (NST) cho biết, nếu phải hoãn tới cuối năm, các CLB Malaysia sẽ lâm vào cảnh nợ nần, phá sản, đặc biệt các đội bóng nhỏ. Tình hình càng khó khăn hơn khi kế hoạch trở lại của M-League dù chỉ ở chế độ “dự kiến” nhưng cũng đang khiến các bên liên quan tranh cãi “như mổ bò”. Được biết, BTC M-League đã đưa ra một số phương án, trong đó có việc giải (gồm 12 đội) sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt. Tuy nhiên, NST lập tức dẫn lời một “HLV giàu kinh nghiệm” mỉa mai rằng, đá như vậy thì giải không khác gì trò hề. “Chúng ta chỉ có 12 đội bóng, thực sự hài hước nếu đá một lượt như vậy. Đá thế thì nhà vô địch nên nhận 1 nửa tiền thưởng và cúp vô địch thôi”, NST dẫn lời HLV trên cho biết.

Ngay cả khi M-League có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 8, việc bố trí lịch thi đấu để đảm bảo đội tuyển Malaysia không bị ảnh hưởng ở AFF Cup 2020 thực sự là vấn đề khó khăn với LĐBĐ Malaysia (FAM). Tình hình của Philippines thậm chí còn tệ hại hơn. Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ 3 ở Đông Nam Á với 9.485 ca nhiễm COVID-19 (623 trường hợp tử vong), sau Singapore và Indonesia. Ủy ban thể thao Philipipnes vừa qua đã quyết định hủy toàn bộ các hoạt động thể thao cho tới tháng 12/2020. Quyết định trên khiến cho công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2020 của đội tuyển bóng đá Philippines lâm vào cảnh bế tắc. Một số thông tin hiện lo ngại khả năng Philippines thậm chí sẽ không thể tham dự giải đấu lớn nhất khu vực.

Dịch COVID-19 cũng khiến cho các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia… đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn rất quyết liệt, hạn chế đi lại, di chuyển từ nước này sang nước khác. Trong khi đó, AFF Cup sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn sân nhà-sân khách. Nếu dịch không giảm hoặc các quốc gia chưa bỏ các lệnh hạn chế đi lại, rất khó để thể thức này có thể được áp dụng. Trường hợp xấu nhất, không loại trừ khả năng AFF Cup 2020 sẽ bị “treo” hoặc huỷ như một số giải đấu quốc tế khác.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận, nếu dịch COVID-19 không tiến triển tốt, AFF Cup 2020 có thể bị ảnh hưởng. “AFF hiện chưa có thông báo nào về vấn đề này, có thể do thời gian phía trước còn khá dài. Chúng ta chỉ có thể hy vọng tới cuối năm, dịch bệnh tại khu vực Đông Nam Á sẽ được ngăn chặn. Trong trường hợp xấu hơn, BTC sẽ phải có những tính toán thích hợp”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

