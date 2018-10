Ai sẽ là chủ nhân siêu xe Lexus tại Tiền Phong Golf Championship?

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) là một trong những ngân hàng TMCP được thành lập sớm nhất tại Việt Nam, qua gần 25 năm phát triển SeABank hiện có tổng tài sản hơn 126.000 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động 162 điểm giao dịch, phục vụ hơn 1 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Bên cạnh việc phát triển kinh doanh SeABank luôn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng và khuyến khích phát triển tài năng trẻ tiêu biểu như thành lập Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ hiện hỗ trợ cho 76 em học sinh trên toàn quốc số tiền 1 triệu đồng/tháng, đồng tổ chức giải golf từ thiện Swing for the Kids, Swing for Talents...

Những đóng góp vì cộng đồng của SeABank đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá như “Doanh nghiệp vì cộng đồng” của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN BAC, “Ngân hàng vì cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2016 của Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh); “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm An sinh xã hội và phát triển cộng đồng năm 2016” và “Doanh nghiệp vì cộng đồng ASEAN 2013” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Giải thưởng "Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội" của VCCI.