Ánh Viên khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 30

Sáng nay, trung tâm thể thao dưới nước trong tổ hợp New Clark City, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xuất trận tại SEA Games 30, thi đấu vòng loại ở 2 nội dung đầu tiên là 200m bướm và 200m hỗn hợp.



Ở vòng loại nội dung 200m bướm nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên cán đích thứ 2 lượt bơi thứ 2 với thành tích 2 phút 15 giây 41, chung cuộc xếp thứ 4. Đứng đầu vòng loại là đối thủ đáng gờm người Singapore Quah Jing Wen (2 phút 12 giây 57), trong khi Lê Thị Mỹ Thảo đứng thứ hai (2 phút 13 giây 59). Ánh Viên và Mỹ Thảo sẽ góp mặt tại chung kết nội dung này vào 17h15 tối nay.

Ở vòng loại nội dung sở trường 200m hỗn hợp diễn ra khoảng 10 phút sau đó, nữ kình ngư quân đội về nhất với thời gian 2 phút 18 giây 20. Chung cuộc, Ánh Viên đứng nhất vòng loại và vào chung kết nội dung này diễn ra lúc 17h50 chiều nay.

Ánh Viên là VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất ở đấu trường SEA Games, với 19 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ qua các kỳ đại hội 2013, 2015, 2017. Kỳ đại hội năm nay, Ánh viên là VĐV được giao chỉ tiêu huy chương nhiều nhất- đoạt từ 8 huy chương vàng trở lên.

HLV Đặng Anh Tuấn cho biết, do lịch thi đấu dày nên ngay ngày đầu, Ánh Viên tập trung cho 2 nội dung 200 m bướm và 200 m hỗn hợp, bỏ nội dung 100 m tự do. “Ánh Viên vẫn chưa có đối thủ xứng tầm ở khu vực, vì thế nếu vượt qua chính mình, tôi tin Viên sẽ đoạt đủ 2 HCV trong ngày đầu, hướng đến việc bảo vệ 8 HCV”, HLV Đặng Anh Tuấn nói.

Ngoài Ánh Viên, Huy Hoàng cũng là niềm hy vọng vàng khi đứng đầu vòng loại 400m tự do với thời gian 3 phút 55 giây 21 và góp mặt ở chung kết tối nay. Sở trường của Huy Hoàng vốn nằm ở 1.500m tự do và 800m tự do - những nội dung mà kình ngư này từng giành huy chương ASIAD 2018.

Tại SEA Games 30, chủ nhà Philippines bỏ nội dung 800m tự do nên Huy Hoàng phải thi đấu nội dung 400m và 1.500m tự do. HLV Đặng Anh Tuấn cũng nhận định nam kình ngư số 1 Việt Nam sẽ không có đối thủ ở cự ly sở trường 1.500m tự do ở SEA Games lần này.

Trọng Đạt