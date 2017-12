Ba đời nhà Rooney mê quyền Anh

Cả 3 cậu nhóc Kai, Klay và Kit nhà Rooney vừa xuất hiện với hình ảnh hết sức dễ thương. Những cậu nhóc tên bắt đầu toàn bằng chữ K này thành những võ sỹ tí hon trông cực “ngầu”. Ai cũng đeo găng và mặc quần đấm bốc với tên mình thêu trên đai.



Có thể Coleen có ý chơi chữ khi khoe hình ảnh này vào dịp Boxing Day. Boxing Day là ngày tặng quà. Mà boxing lại cũng là quyền Anh. Dù thế nào, việc 3 anh em Kai, Klay và Kit hóa thân thành các tay đấm boxing cũng không hẳn là chuyện “diễn” để Coleen khoe lên mạng xã hội.



“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, các con Rooney chưa cho thấy gene bóng đá giống Rooney nhưng lại lộ ra dấu hiệu thừa hưởng máu boxing của cựu ngôi sao M.U.



Hẳn mọi người chưa quên trước đây Rooney từng rất thích ăn mừng bàn thắng theo kiểu giả động tác đấm bốc rồi ngã knock-out trên sân. Nhưng kể từ tháng 3/2015 thì anh không còn thực hiện những màn “đấm gió” sau khi ghi bàn nữa. Rooney giải thích lý do của chuyện này là vì cậu cả Kai nhà anh cứ thích bắt chước động tác đấm bốc ấy của anh khi đến lớp.



Kai không bắt chước các động tác đi bóng hay sút bóng của Rooney mà chỉ nhái theo động tác đấm bốc của anh. Gene boxing đang trội hơn gene bóng đá trong nhà Rooney.

Mê boxing gia truyền

Nhìn 3 anh em Kai, Klay và Kit cùng hớn hở làm võ sỹ tí hon, có thể khẳng định luôn chúng là con nhà Rooney không lẫn vào đâu được. Hiếm thấy gia đình nào ở hậu trường sân cỏ lại máu boxing như gia đình Rooney.

Rooney mê quyền Anh “từ trong trứng”. Cả bố, em ruột, chú và các em họ của Rooney đều là fan cuồng của boxing. Việc những trận boxing bên Mỹ thường diễn ra vào ban đêm theo giờ Anh không thể làm suy giảm tình yêu boxing của họ.Rooney kể: “Tôi nhớ có trận Mike Tyson so găng với Lennox Lewis tại Mỹ. Trận đấu bắt đầu vào lúc 3 giờ sáng tại Anh. Cha con tôi đã cùng nhau thức trắng đêm vì trận so găng này”.Rooney và các em họ thì ngoài việc hay tụ tập cùng nhau xem boxing mà còn rủ nhau so găng bao trận không biết chán. Ông chú Ritchie mở phòng gym nên anh và các em họ thoải mái “thượng đài” với nhau.Niềm đam mê boxing của Rooney càng phát triển khi cô vợ Coleen của anh cũng là con nhà mang máu boxing gia truyền. Ông bố Tony McLoughlin của Coleen máu boxing tới độ mở cả một CLB quyền Anh tại Liverpool. Thời mới cưa cẩm Coleen, Rooney hay mò tới CLB quyền Anh này để nhờ ông Tony chỉ giáo.Thành người một nhà với Rooney, Coleen không chỉ thích bám càng ngôi sao hiện thuộc biên chế Everton này đi xem các trận thượng đài hấp dẫn. Coleen còn tích cực tập boxing, coi như vừa được bài đốt mỡ, vừa thỏa niềm đam mê.Sau này 3 anh em Kai, Klay và Kit lớn lên, có lẽ Rooney sẽ kể cho chúng về chuyện mấy đời nhà mình cùng mê boxing, chuyện cả hai bên nội ngoại của chúng cùng máu boxing. Rooney có thể kể thêm chuyện hồi 16 tuổi, anh bị Everton yêu cầu “treo găng”. Họ sợ anh dính chấn thương thì ít mà lo nguy cơ anh bỏ bóng đá theo nghiệp đấm bốc thì nhiều.Kể gì thì kể, có lẽ Rooney sẽ cố tình lờ đi chuyện anh so găng cùng đồng đội cũ Phil Bardsley tại bếp nhà mình hồi tháng 3/2015. Bởi đó là trận mà Rooney bị Bardsley hạ knock-out.