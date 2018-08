Bản tin ASIAD: Thủ tướng khen ngợi Olympic Việt Nam

Ngày 21/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời hỏi thăm, động viện đến các ĐT Việt Nam đang thi đấu tại ASIAD 2018. Thủ tướng đã chúc mừng HLV Park Hang Seo và ĐT Olympic Việt Nam đã thi đấu hay ở 3 trận đầu tiên của vòng bảng. Ông khen ngợi tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ, giành chiến thắng thuyết phục và đi tiếp vào vòng sau với tư cách đội nhất bảng. Thủ tướng cũng nhắn nhủ ĐT bóng đá nữ Việt Nam nỗ lực vượt qua khó khăn, thắng không kiêu bại không nản, cố gắng đạt thành tích khả quan ở vòng đấu sau.Tối nay (21/8), tại cung thể thao dưới nước GBK Aquatics Center ở Jakarta (Indonesia), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào lượt thi chung kết nội dung 400m hỗn hợp sở trường. Kết quả, Ánh Viên cán đích ở vị trí thứ 5 với thời gian 4 phút 42 giây 81, kém xa thành tích 4 phút 39 giây 65 mà kình ngư 21 tuổi đoạt HCĐ ở ASIAD Incheon, Hàn Quốc cách đây bốn năm. Thành tích cá nhân tốt nhất mà Ánh Viên từng đạt được ở nội dung này là 4 phút 36 giây 85 tại Olympic Rio 2016. Kết thúc phần thi của mình, Ánh Viên đã nhận được nhiều sự động viên từ BHL. Tuy nhiên, kình ngư Cần Thơ đã không cầm được nước mắt vì nỗi buồn thất bại.Tại trường bắn JSC (Palembang, Indonesia), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã không thể vượt qua vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơn, cự li anh từng giành HCV ở Olympic Rio de Janeiro 2016. Xạ thủ quân đội đã khởi đầu rất tốt ở 30 viên đầu tiên, với 292 điểm. Thế nhưng, phong độ suy giảm ở 30 viên còn lại khiến nhà vô địch Olympic chỉ đạt tổng 579 điểm và chỉ đứng thứ 9, không lọt vào VCK. Anh bằng điểm hai xạ thủ Lea Daeyung (Hàn Quốc) và Issachenko (Kazakhstan), nhưng xếp dưới vì thua chỉ số phụ. Nối gót Xuân Vinh, xạ thủ Quốc Cường cũng dừng bước từ vòng loại. Anh xếp vị trí 14 với chỉ 574 điểm.Ở chung kết thương thuật nữ ở môn wushu, Thuý Vi thi áp chót trong 7 VĐV góp mặt và kết thúc nội dung sở trường chỉ với 9,70 điểm. Cộng với kết quả 9,7 điểm phần thi kiếm thuật nữ trước đó, Thuý Vi đạt tổng điểm 19,40 điểm ở nội dung kiếm-thương, nhận HCĐ. Như vậy, Thuý Vi đã không thể bảo vệ thành công HCV mà Thuý Vi và BHL đề ra. Tại ASIAD 2014, cô là người cứu thua ngoạn mục cho đoàn TTVN khi xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên và cũng là duy nhất cho đoàn cũng ở nội dung này.Ở bài thi quyết định Côn thuật chiều nay, Quốc Khánh là người thực hiện phần thi thứ ba trong số 23 VĐV góp mặt. Anh đã có màn trình diễn xuất sắc, được chấm 9,71 điểm. Trước đó, Quốc Khánh giành được 9,71 điểm ở bài Nam quyền. Chung cuộc, VĐV người Hà Nội giành được 19,42 điểm, đoạt HCB nội dung nam quyền- nam côn tại ASIAD 2018. Anh kém người đoạt HCV là VĐV người Macao Junhua Huang đúng 0,01 điểm. Tấm HCB của Quốc Khánh là thành tích cao nhất mà wushu Việt Nam đạt được tại các kỳ ASIAD tính đến thời điểm này.Lực sĩ Trịnh Văn Vinh đã giành HCB hạng cân 62 kg nam môn cử tạ ASIAD 18 với tổng cử 299 kg. Chia sẻ sau khi giành HCB, Trịnh Văn Vinh cho biết, chấn thương lưng cách đây hơn 2 tuần khiến thể lực của anh giảm sút rất nhiều. Dù vậy anh đã cố gắng làm hết sức mình và mang tấm HCB quý giá về cho đoàn TTVN.Chiều nay, ĐT nữ Việt Nam đã thua đậm 0-7 trước đối thủ quá mạnh Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng bảng C môn bóng đá nữ ASIAD 2018. Với kết quả này, Nhật Bản đoạt đỉnh bảng C, còn Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 2. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở tứ kết diễn ra lúc 19h30 ngày 24/8 tới trên SVĐ Gelora là đội đứng nhì bảng A.Tối 21/8, Kim Sơn cán đích thứ 7 ở chung kết nội dung 400 m tự do nam với thành tích 3 phút 51 giây 67. Thành tích này giúp Kim Sơn phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 400 m tự do nam do Nguyễn Huy Hoàng nắm giữu với thành tích 3 phút 51 giây 78.Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan dù thua cả 2 trận vòng bảng nhưng vẫn giành vé đi tiếp do là một trong hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất ở môn bóng đá nữ. Môn bóng đá nữ có 11 đội tham dự, chia làm ba bảng. Hai bảng A và B có bốn đội. Hai đội nhất - nhì mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích cao sẽ vào tứ kết. Thái Lan kết thúc vòng bảng với hai trận toàn thua, hiệu số bàn thắng bại là -3.

Trọng Đạt