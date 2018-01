BẢN TIN thể thao: Công Vinh công bố 'bom tấn' Brazil thứ 2

Công Vinh công bố “bom tấn” Brazil thứ 2. CLB TP.HCM vừa công bố ngoại binh thứ 2 của mình trong mùa giải 2018. Theo đó, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh vừa chính thức ký hợp đồng với Gustavo Santos Costa. Trước khi đầu quân cho CLB TP.HCM, tiền đạo sinh năm 1996 người Brazil này từng chơi tại giải J.League 1 rồi J.League 2 của Nhật Bản.

Phil Jones than vãn về lịch thi đấu ở Premier League. Trung vệ Phil Jones vừa lên tiếng than vãn về lịch thi đấu dày đặc ở Premier League thời gian gần đây. Giai đoạn Giáng sinh và đầu năm “Quỷ đỏ” đã trải qua 11 trận đấu chỉ trong 34 ngày, trung bình 3 ngày/trận. Theo Jones, lịch thi đấu hành xác như vậy có thể gây tổn hại lớn tới các cầu thủ.

Tìm người thay Coutinho, Liverpool “đứng giữa 2 dòng nước”. Sau khi đạt thỏa thuận bán Philippe Coutinho cho Barcelona với giá trị thương vụ lên tới 145 triệu bảng, Liverpool đang đắn đo tìm người thay thế ngôi sao người Brazil. Hai phương án khả dĩ với “The Kop” trong phiên chợ Đông năm nay là Riyad Mahrez (Leicester City) và Thomas Lemar (AS Monaco).

Arsenal thua sốc, HLV Wenger đổ lỗi cho may mắn. HLV Arsene Wenger cho rằng, nguyên nhân khiến Arsenal để thua Nottingham Forest ở vòng 3 FA Cup là do họ thiếu may mắn. Trên BT Sport, Wenger nói: “Tôi tin rằng Arsenal đã thi đấu với Nottingham Forest chơi sắc nét. Họ thi đấu sắc nét và khiến chúng tôi gặp vô vàn khó khăn. Arsenal đã thiếu may mắn khi để thua ở trận đấu vừa qua nhưng phải thừa nhận rằng, trong cả trận đấu, Nottingham chơi hay hơn”.

Bale lập cú đúp, Real Madrid vẫn bị cầm hòa. Trong cuộc đọ sức tại sân Estadio Balaidos, tiền vệ Gareth Bale đã tỏa sáng với cú đúp vào các phút 36, 38 nhưng Real Madrid vẫn bị Celta Vigo cầm hòa 2-2. Bên phía đội chủ nhà, Daniel Wass (33') và Maxi Gomez (88') là những người điền tên lên bảng điện tử. Ở trận này, tiền đạo Iago Aspas đá hỏng phạt đền vào phút 72.

Messi san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại người Đức. Ở trận thắng 3-0 của Barcelona trước Levante hồi tối qua, tiền đạo Lionel Messi đã chạm mốc 400 lần ra sân tại La Liga và san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại bóng đá Đức - Gerd Muller. Cụ thể, giống như Gerd Muller, Messi đã cán mốc 365 bàn cho 1 CLB ở giải VĐQG.

U23 Việt Nam lo lắng về chấn thương Quang Hải. Theo chia sẻ của truyền thông mới đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã không thể tham gia buổi tập sáng cùng các đồng đội. Điều này dấy lên tin đồn cầu thủ sinh năm 1997 này đang bị dính chấn thương. Nếu đây là sự thật thì HLV Park Hang-seo ắt hẳn sẽ rất đau đầu để tìm kiếm người thế chỗ của Quang Hải ở tuyến giữa của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Nên nhớ chỉ còn hơn 4 ngày nữa U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc, đội bóng rất mạnh VCK U23 châu Á 2018.

Wenger chấm trợ lý Pep kế nhiệm? Theo truyền thông Anh, HLV Wenger đang cân nhắc khả năng dừng dẫn dắt Arsenal cuối mùa này và ông muốn cựu thủ quân đội bóng này là Mikel Arteta làm người kế nhiệm. Ông Wenger mới gia hạn hợp đồng 2 năm với Arsenal hồi tháng 5/2017 nhưng trong hợp đồng có điều khoản cho phép ông có thể dừng lại nếu muốn.

Huyền thoại Chelsea cảnh báo Barkley. Huyền thoại Chelsea - Frank Lampard vừa lên tiếng cảnh báo tiền vệ tân binh Ross Barkley khi khẳng định tuyển thủ Anh sẽ phải chiến đấu khốc liệt cho một chỗ đứng ở sân Stamford Bridge. Đầu quân cho “The Blues”, tiền vệ 24 tuổi người sẽ tiếp quản áo số 8 của Lampard năm xưa.

Fan Liverpool đốt áo Coutinho. Coutinho bỏ ra đi, không ít CĐV “Lữ đoàn đỏ” đã đốt áo tiền vệ người Brazil, có người còn chia sẻ lên mạng xã hội. Trong khi đó Liverpool ra thông báo xác nhận sẽ trả bất cứ CĐV nào mua áo đấu của ngôi sao Brazil ở mùa giải này 50 bảng tuy nhiên chẳng ai mảy may tới số tiền ấy.

Công Phượng là hy vọng lớn nhất của U23 Việt Nam Lương Xuân Trường và Quang Hải có thể sẽ là gương mặt được nhiều người chờ đợi sẽ toả sáng, nhưng U23 Việt Nam chắc chắn vẫn phải trông cậy vào Công Phượng.

Bí ẩn về cái chết của võ sĩ Việt từng thách đấu Lý Tiểu Long Sở hữu thân hình đầy cơ bắp và những cú đấm thép dữ dội. Có đòn đá bay dũng mãnh như cánh quạt trực thăng. Một thời, võ sĩ kiêm lực sĩ Huỳnh Tây Đen trở thành thần tượng cho giới trẻ. Sau năm 1975, ông trở thành ngôi sao điện ảnh võ thuật và được thủ vai trong một số bộ phim. Tuy nhiên, đến giờ này, cuộc đời và cái chết của Huỳnh Tây Đen vẫn là một ẩn số chưa lời giải.

