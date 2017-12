BẢN TIN Thể thao: HAGL chia tay 10 cầu thủ

HAGL chia tay 10 cầu thủ. CLB HAGL đang tính sẽ cho mượn hàng loạt cầu thủ trước thềm V.League 2018. Mới đây nhất, HAGL đã đồng ý để hai cầu thủ là Hoàng Nam và Thành Long gia nhập CLB Hải Phòng. Ngoài hai cầu thủ kể trên, các cầu thủ nằm trong danh sách cho mượn được HAGL lên danh sách còn có thể kể đến Huỳnh Kim Hùng, Nguyễn Thành Đồng, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Văn Anh, Trần Thanh Sơn, A Sân, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Lam...

Real Madrid sẽ không chủ động sa thải Zidane. Nhà báo Ian McGarry tin rằng, Ban lãnh đạo Real Madrid sẽ không chủ động sa thải HLV Zinedine Zidane. Thay vào đó, họ sẽ tác động trực tiếp đến “Zizou” để ông tự động nghỉ việc. Thời gian gần đây, vấn đề tương lai của nhà cầm quân người Pháp ở sân Bernabue rất được quan tâm.

Kun Aguero đòi ra đi, Pep không dám giữ. Ngôi sao Argentina lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Bournemouth để giúp Man City xây chắc ngôi đầu Premier League. Tuy nhiên, điều đó không che lấp được một sự thật là El Kun đang không vui. Pep chia sẻ. "Tôi từng là một cầu thủ và tôi hiểu khi phải ngồi dự bị là thế nào. Tôi hiểu cảm giác đó và tôn trọng Aguero. Anh ấy là một huyền thoại và có quyền tự quyết tương lai của mình.”

Brighton “hạ” M.U vụ ngôi sao trị giá 18 triệu bảng? Moussa Dembele từng là mục tiêu của M.U và Tottenham, tuy nhiên, điểm đến tiếp theo của anh có thể là tân binh của Premier League - Brighton. Theo đó, đội bóng thành đã đồng ý chi ra 18 triệu bảng để thuyết phục Celtic nhả người.

M.U chi 40 triệu bảng chiều lòng HLV Mourinho. Theo thông tin đăng tải trên tờ Goal, vì HLV Jose Mourinho rất hâm mộ tiền đạo trẻ Malcom của Bordeaux. Chính vì vậy, Ban lãnh sẵn M.U sàng chi 40 triệu bảng để rước chân sút 20 tuổi này về sân Old Trafford trong tháng 1/2018 nhằm chiều lòng “Người đặc biệt”.

Liverpool nhắm Lemar thay Coutinho. Nhà báo Duncan Castles tiết lộ, HLV Jurgen Klopp đang nỗ lực thuyết phục AS Monaco “nhả” tiền vệ Thomas Lemar ngay trong tháng 1.2018. Sở dĩ nhà cầm quân người Đức nóng lòng muốn đưa tuyển thủ Pháp về Liverpool là do muốn trám vào chỗ trống của Philippe Coutinho, người nhiều khả năng sẽ chuyển qua khoác áo Barcelona.

Sếp lớn của Thai League thừa nhận muốn mua Công Phượng. Phó Tổng Giám đốc điều hành Thai League - Benjamin Tan thừa nhận, ông rất muốn thấy tiền đạo Nguyễn Công Phượng chơi bóng ở giải đấu này để giúp nó trở nên hấp dẫn hơn. Hiện Công Phượng, Văn Quyết, Quang Hải và Xuân Trường đều nhận được sự quan tâm của các đại gia Thái Lan.

M.U tan nát hàng thủ trước trận Boxing Day. Sau Eric Bailly, Matteo Darmian và Antonio Valencia, M.U lại tiếp tục phải đón nhận thêm hung tin nơi hàng thủ khi Chris Smalling gặp phải chấn thương trước cuộc tiếp đón Burnley. Rất có thể, Mourinho sẽ bố trí Marcos Rojo và Phil Jones đá cặp trung vệ ở cuộc đọ sức với Burnley.

HLV Conte đòi đặc quyền ở Chelsea. HLV Antonio Conte tiếp tục có những động thái khiến cho giới lãnh đạo Chelsea không hài lòng. Theo đó, trong một động thái mới nhất, ông đã yêu cầu mình được chủ động trong công cuộc mua sắm cầu thủ khi kỳ chuyển nhượng đến. Trước đó, Conte ít khi có tiếng nói trong các thương vụ mua sắm của Chelsea.

Dybala ngỏ lời với Barca. Tiền đạo Paulo Dybala đang mâu thuẫn trầm trọng với HLV Allegri. Cũng bởi vậy, tiền đạo người Argentina đang tính chuyện rời Juventus vào cuối mùa. Điểm đến lý tưởng của “Messi đệ nhị” là Barcelona, nơi đàn anh Messi đang thi đấu thăng hoa. Trong phát biểu mới nhất, Dybala thừa nhận rất khó để từ chối Barca.

Một trong những lý do chính khiến Romeu Lukaku sa sút phong độ nghiêm trọng so với hồi đầu mùa là do có sự hiện diện của Zlatan Ibrahimovic trong đội hình M.U.