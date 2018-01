Bản tin Thể thao: HLV Malaysia không phục chiến tích của U23 Việt Nam

HLV U23 Malaysia không phục chiến tích của U23 Việt Nam. HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia cho rằng lối chơi mà U23 Việt Nam đang áp dụng tại VCK U23 châu Á sẽ không mang lại lợi ích gì cho các cầu thủ. Thậm chí nhà cầm quân này còn cho rằng, U23 Malaysia hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu thực hiện lối chơi tương tự như U23 Việt Nam.

Xuân Trường “nịnh đầm” HLV Park Hang-seo. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng, ông thầy Park Hang-seo chính là “Người đặc biệt” của U23 Việt Nam. Đồng thời, cầu thủ người Tuyên Quang tự tin sẽ đánh bại U23 Syria tại lượt trận thứ 3, bảng D U23 châu Á 2018 diễn ra vào tối mai.

Hé lộ kế hoạch mua sắm của Chelsea. Tờ Goal cho hay, HLV Antonio Conte đang có kế hoạch cải tổ hàng công của Chelsea bằng cách chiêu mộ 3 tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Cụ thể, “The Blues” muốn mượn tiền đạo Andy Carroll (West Ham, Richarlison (Watford) và mua lại em trai của Eden Hazard, Thorgan (Borussia Monchengladbach).

2 ngôi sao M.U từ chối Arsenal, vụ Sanchez đình trệ. Cập nhật mới nhất từ tờ El Mercurio (trích Metro) của Chile, thương vụ Alexis Sanchez chuyển tới M.U bị đình trệ vì cả Henrikh Mkhitaryan và Anthony Martial đều từ chối gia nhập Arsenal. Theo đó, cả hai không muốn gia nhập “Pháo thủ” vì đội bóng này chắc chắn sẽ vắng mặt ở Champions League mùa tới.

U23 Thái Lan thảm bại trước U23 Palestine. Trong trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2018, HLV Zoran Jankovic đã không thực hiện được lời hứa của mình đối với các CĐV nhà, đó là giành chiến thắng trước U23 Palestine. Thậm chí, “Voi chiến trẻ” còn thảm bại với tỷ số 1-5. Như vậy qua 3 trận, U23 Thái Lan toàn thua, ghi 1 bàn và để lọt lưới 7 bàn.

Hạ U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Nhật Bản giành ngôi nhất bảng. Ở trận đấu còn lại của bảng B, U23 Nhật Bản đã dễ dàng có ngôi nhất bảng khi đánh bại U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 3-1. Takahiro Yanagi, Koji Miyoshi và Kang Ju-hyok (đá phản) là những người lập công cho đại diện xứ sở mặt trời mọc. Trong khi đó, Kim Yu-Song là người ghi bàn danh dự cho U23 CHDCND Triều Tiên. Như vậy, U23 Nhật Bản và U23 Palestine giành vé đi tiếp, còn U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Thái Lan bị loại.

Arsenal dùng Giroud và 30 triệu bảng “câu” Aubameyang. Theo The Sun, Ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng dùng tiền đạo Olivier Giroud cộng thêm 30 triệu bảng để thuyết phục Dortmund bán chân sút Pierre-Emerick Aubameyang ngay trong tháng Giêng này. Trước đó, từng có thông tin cho hay, Aubameyang muốn rời Dortmund để tìm bến đỗ mới.

HLV Bayern Munich chê Pogba, mời gọi Kevin De Bruyne. HLV Jupp Heynckes của Bayern Munich cho rằng, tiền vệ Paul Pogba không xứng đáng với số tiền 105 triệu euro mà M.U bỏ ra để sở hữu anh hồi Hè 2016. Đồng thời, nhà cầm quân 72 tuổi thừa nhận việc ông rất muốn đưa tiền vệ Kevin De Bruyne từ Man City về “Hùm xám”.

Emre Can bất ngờ đổi ý, muốn ở lại Liverpool. Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ Emre Can bác bỏ khả năng sẽ rời khỏi Liverpool vào mùa Hè. Anh khẳng định ở thời điểm này vẫn chưa ký kết với bất kỳ CLB và vẫn đang đàm phán với The Kop. Hợp đồng của tiền vệ người Đức sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2017/18.

Chicharito cân nhắc sang Mỹ. Theo talkSPORT, cựu tiền đạo M.U, Javier Hernandez đang cân nhắc khả năng sang Mỹ chơi bóng vì mất chỗ đứng ở West Ham. Đội chủ sân Upton Park cũng không tha thiết giữ “Hạt đậu nhỏ” khi chấp nhận bán luôn nếu nhận được 17 triệu bảng, đúng bằng khoản phí họ từng bỏ ra để đưa anh về từ Bayer Leverkusen hồi mùa hè.

FIFA cấm vĩnh viễn trọng tài bán độ ở vòng loại World Cup 2018 Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định cấm vĩnh viễn trọng tài người Ghana Joseph Odartei Lamptey tham gia các hoạt động bóng đá vì nghi án bán độ ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi.

VFF lo cầu thủ U23 Việt Nam hưng phấn quá mức Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tái khẳng định không gây áp lực về thành tích đối với thầy trò HLV Park Hang Seo ở VCK U23 châu Á 2018.

Công Phượng đang hay nhất trong tay ông Park Hang Seo HLV Park Hang Seo đang sử dụng Công Phượng theo cách tốt nhất để phục vụ cho mục tiêu chiến thuật của đội bóng.

