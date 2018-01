Bản tin Thể thao: HLV Miura muốn mang đồng hương tới CLB TP.HCM

HLV Miura muốn mang đồng hương tới CLB TP.HCM. HLV Miura chia sẻ trong ngày ra mắt tại CLB TP.HCM trước truyền thông: "Ở ĐT Việt Nam tôi từng làm việc rất tốt với trợ lý Kubo Shinichi, hiệu quả công việc giữa chúng tôi rất tốt. Có thêm vị trợ lý người Nhật chắc chắn sẽ giúp tôi rất nhiều, điều này cũng có lợi cho CLB TP.HCM. Về vấn đề này, tôi sẽ bàn lại với Công Vinh".

Messi có thể chia tay Barca theo dạng chuyển nhượng tự do. Tờ El Mundo (Tây Ban Nha) vừa hé lộ chi tiết thú vị trong bản hợp đồng giữa Lionel Messi với Barcelona. Theo đó, tuyển thủ Argentina hoàn toàn có thể chia tay đội chủ sân Nou Camp để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do nếu đội bóng xứ Catalan không được thi đấu tại 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu gồm La Liga, Premier League, Bundesliga hay Ligue 1.

Người Anh tranh giành Marega. Theo FootMercato, dù đang trong hợp đồng với CLB Porto đến năm 2020 nhưng tiền đạo Moussa Marega vẫn nằm trong tầm ngắm của một loạt CLB tại Anh, gồm Brighton, Chelsea, Leicester, M.U và Tottenham Hotspur. Được biết, điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa Marega với Porto vào khoảng 60 triệu euro.

U23 Thái Lan gặp vận đen tại VCK U23 châu Á 2018. U23 Thái Lan đang gặp rất nhiều khó khăn trước VCK U23 châu Á 2018, đã thế đoàn quân của HLV Zoran Jankovic còn gặp vận đen. Cụ thể, danh sách 23 cái tên được HLV Zoran Jankovic mang sang Trung Quốc không có tên 4 nhân vật trụ cột, đó là Chaowat Veerachat, Shinnaphat, Phitiwat hay Suriya.

150 triệu euro cho Coutinho. Theo một vài nguồn tin từ Tây Ban Nha, Barcelona có thể phải trả 150 triệu euro để sở hữu Coutinho. Nếu vậy, tiền vệ người Brazil sẽ là tân binh đắt giá nhất trong lịch sử CLB xứ Catalan. Kỷ lục cũ thuộc về tiền vệ Dembele, người cập bến Nou Camp từ Dortmund với giá 145 triệu euro.

Người cũ khuyên Arsenal giữ chân Wilshere. Huyền thoại của Arsenal - Martin Keown cho rằng, năng lực của tiền vệ Jack Wilshere sánh ngang với tiền đạo Alexis Sanchez và tiền vệ Mesut Ozil. Theo Keown, “Pháo thủ” nên giữ chân Wilshere chứ không phải Sanchez hay Ozil bởi tuyển thủ Anh muốn gắn bó với sân Emirates còn 2 cầu thủ kia thì không. Hợp đồng của cả 3 đều đáo hạn vào Hè này.

HLV Mourinho: “Dẫn dắt Chelsea dễ hơn và ít áp lực hơn M.U”. HLV Jose Mourinho cho rằng, việc dẫn dắt Chelsea dễ dàng và ít áp lực hơn so với M.U, bởi ông chưa giúp đội chủ sân Old Trafford giành được danh hiệu lớn nào. “Sự khác biệt giữa Chelsea với M.U thuộc về lịch sử. Khi dẫn dắt Chelsea, tôi đã có rất nhiều danh hiệu, trong đó phải kể tới 3 chức vô địch Premier League. Còn tại M.U, mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều”.

Juventus làm khó M.U vụ Sandro. Theo The Daily Record, Juventus chỉ chấp nhận bán hậu vệ Alex Sandro cho M.U trong “phiên chợ Đông” này nếu nhận được số tiền 70 triệu bảng. Được biết, “Quỷ đỏ” không muốn bỏ ra số tiền quá lớn cho việc mua hậu vệ nên đã chuyển hướng qua Kieran Tierney (Celtic) và Ryan Sessegnon (Fulham).

Adidas hỗ trợ Real Madrid. Tờ Diario Gol đưa tin, hãng Adidas đã vượt mặt các đối thủ như Nike, Under Amour, New Balance và Nike để tiếp tục trở thành đối tác của Real Madrid. Lý do quan trọng là họ hứa hẹn sẽ hỗ trợ đội bóng Hoàng gia ký hợp đồng với Harry Kane – một trong những ngôi sao đang đại diện cho thương hiệu của họ.

Man City thiệt quân trầm trọng trước FA Cup. HLV Pep Guardiola tiết lộ, có ít nhất 5 cầu thủ Man City phải ngồi ngoài ở trận gặp Burnley tại vòng 3 FA Cup gồm David Silva, Vincent Kompany, Gabriel Jesus, Benjamin Mendy và Phil Foden. Trong khi đó, khả năng ra sân của hậu vệ phải Kyle Walker bỏ ngỏ.

Lâm Văn