BẢN TIN Thể thao: 'Liều doping' mang tên Park Hang Seo

Liều doping mang tên Park Hang Seo. Trả lời truyền thông mới đây, Nguyễn Quang Hải của đội tuyển U23 Việt Nam đã có những chia sẻ về HLV Park Hang Seo, người đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao sau những thành tích mà ông cùng các học trò U23 Việt Nam gặt hái được tại giải U23 châu Á 2018 đang diễn ra ở Trung Quốc. Cầu thủ của CLB Hà Nội cho biết: "HLV Park Hang-Seo truyền cho chúng tôi sự tự tin. Ông ấy giúp chúng tôi tin vào bản thân mình, thể hiện được tất cả những gì tinh tuý nhất trong từng trận đấu”.

Alexis Sanchez nói gì khi chính thức gia nhập M.U? Sau khi hoàn tất hợp đồng gia nhập M.U, tiền đạo Alexis Sanchez cho biết, được chuyển sang chơi bóng tại sân Old Trafford giống như giấc mơ trở thành hiện thực với cá nhân anh. Tại sân Old Trafford, tiền đạo người Chile khoác chiếc áo số 7. Đây là số áo gắn liền với những huyền thoại như George Best, Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo.

U23 Việt Nam còn tới 9 cầu thủ đủ tuổi đá vòng loại U23 châu Á 2020. Rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 còn đủ tuổi để tham dự vòng loại năm 2020. Có thể kể ra đó là thủ thành Tiến Dũng, hậu vệ Thành Chung, Văn Hậu, Đình Trọng. Tiền vệ Trọng Đại, Thái Quý, Quang Hải, Tiến Dụng và tiền đạo Đức Chinh.

HLV Pep Guardiola cảnh báo học trò. HLV Pep Guardiola của Man City vừa lên tiếng cảnh báo các học trò cần phải thi đấu tập trung bởi bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong phần còn lại của mùa giải. Hiện “The Citizens” đang đứng đầu BXH Ngoại hạng ANh với 65 điểm sau 24 vòng đấu, hơn đội nhì bảng M.U 12 điểm.

Diễn biến mới vụ Aubameyang về Arsenal. Theo tạp chí Kicker (Đức), Arsenal sẽ đưa ra lời đề nghị thứ 2 trị giá 60 triệu euro với Dortmund về trường hợp của Aubameyang. Đây là mức giá đúng với yêu cầu của Dortmund, tuy nhiên, đội bóng Đức còn muốn có Oliver Giroud theo dạng cho mượn 6 tháng.

Thủ môn Bilbao từ chối cơ hội khoác áo Real Madrid. Thủ môn Kepa Arrizabalaga khẳng định, không có chuyện anh đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Real Madrid. Đồng thời, “người gác đền” 23 tuổi mong muốn được tiếp tục khoác áo Athletic Bilbao. Thời gian gần đây rộ lên tin đồn “Kền kền trắng” đã đạt được thỏa thuận mua Arrizabalaga.

Huyền thoại tuyển Anh qua đời. Huyền thoại của bóng đá xứ sở sương mù, Jimmy Arfield vừa qua đời ở tuổi 82. Thời còn thi đấu, ông chơi bóng ở vị trí hậu vệ phải, gắn bó cả sự nghiệp với CLB Blackpool, có 43 lần khoác áo tuyển Anh và từng đeo băng đội trưởng. Đáng chú ý, ông là thành viên trong đội hình Tam Sư vô địch World Cup 1966.

PSG đón tuyển thủ Pháp. PSG chuẩn bị đón tân binh đầu tiên của kì chuyển nhượng mùa đông năm nay. Đó là tiền vệ người Pháp, Lassana Diarra. Hôm qua, cầu thủ 32 tuổi đã có mặt ở Paris và vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc. Theo báo giới Pháp, PSG đã phải cạnh tranh gay gắt với M.U và Tottenham để có được Diarra.

Tình trạng của Mbappe không có gì đáng lo. Ngôi sao trẻ của PSG, Kylian Mbappe đã phải rời sân bằng cáng sau khi có pha va chạm với thủ môn Lopes của Lyon trong trận đấu giữa 2 đội cuối tuần qua (Lyon thắng 2-1). Tuy nhiên, may mắn là Mbappe không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và tiền đạo người Pháp cũng đã cập nhật tình hình cho NHM trên trang Twitter cá nhân.

Arsenal công bố bản hợp đồng với Mkhitaryan. Cùng lúc M.U công bố Alexis Sanchez, Arsenal cũng thông báo họ đã sở hữu Henrikh Mkhitaryan. Tiền vệ người Armenia tới sân Emirates theo thỏa thuận trao đôi cầu thủ giữa 2 CLB. Ở đội bóng mới, Mkhitaryan sẽ hưởng mức lương cao nhất, được đồn đoán là 180 nghìn bảng/tuần.

Lộ diện mối nguy hiểm lớn nhất với U23 Việt Nam bên phía Qatar “Báo đen” Almoez Ali, tiền đạo đã ghi 5 bàn thắng ở VCK U23 châu Á 2018 đến thời điểm hiện tại, sẽ là mối đe doạ thường trực đối với hàng phòng ngự U23 Việt Nam ở trận bán kết với Qatar chiều mai, 23/1.

Hậu vệ U23 Việt Nam tự tin trước trận đấu với Qatar Hậu vệ Xuân Mạnh cho biết, anh và các đồng đội ở đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa ở trận bán kết với Qatar, diễn ra chiều mai 23/1.

