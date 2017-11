BẢN TIN THỂ THAO: Nhờ Ryan Giggs, M.U sẽ tới Việt Nam

Nhờ Ryan Giggs, M.U sẽ tới Việt Nam. Như đã đưa tin, Ryan Giggs và Paul Scholes sẽ đến Việt Nam dự lễ khánh thành, sau đó làm việc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Được biết, Ryan Giggs giữ một vai trò quan trọng ở lò đào tạo bóng đá sắp ra mắt tại Hưng Yên. Thế nhưng, điều mà NHM chờ đợi hơn nữa là một ngày không xa, M.U sẽ đến Việt Nam thông qua mối quan hệ với cựu tiền vệ người xứ Wales.

HLV Alain Fiard muốn tiếp tục làm việc tại V.League. HLV Alain Fiard thừa nhận, ông rất buồn khi bị Quyền chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh sa thải khi V.League chỉ còn 2 vòng đấu khép lại. Trong vài ngày tới, vị HLV 58 tuổi này sẽ trở về Pháp nghỉ ngơi, nhưng bóng gió sẵn sàng nhận những lời mời từ các đội bóng thuộc giải đấu số 1 Việt Nam.

Khedira cố gắng lôi kéo Emre Can tới Juventus. Theo TuttoSport, do đang cùng Emre Can tập trung ở ĐT Đức, Sami Khedira đã khuyên nhủ tiền vệ này gia nhập Juventus vào cuối mùa giải. Emre Can sẽ hết hạn hợp đồng với Liverpool vào tháng 6 năm sau nhưng vẫn chưa kí hợp đồng mới do bất đồng về mức lương.

M.U ra giá "sốc" cho sao Barcelona. Thông tin từ tờ Daily Mail số ra ngày hôm nay tiết lộ, ban lãnh đạo M.U đang lên kế hoạch đưa trung vệ Samuel Umtiti về với sân Old Trafford trong thời gian tới. Cụ thể, đội bóng chủ sân Old Trafford dự định sẽ dùng số tiền 53 triệu bảng Anh để thuyết phục đội bóng xứ Catalan "nhả người”.

M.U và PSG “đại chiến” vì Pochettino. Theo nguồn tin từ tờ The Express, cả M.U và PSG đều mong muốn mời được HLV Mauricio Pochettino của Tottenham ngồi lên “ghế nóng” của CLB. Được biết, “Quỷ đỏ” không còn hài lòng với HLV Jose Mouirnho còn đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử từ lâu đã không hài lòng với HLV Unai Emery.

Chủ tịch Atletico Madrid tuyên bố cứng rắn về Simeone. Chủ tịch Atletico Madrid, Enrique Cerezo khẳng định HLV Diego Simeone là ngôi sao “không thể động đến” của CLB này. Quá đó, Cerezo nhấn mạnh Simeone sẽ không rời Atletico đến Everton hay bất cứ CLB nào khác. Hiện AC Milan và PSG là những đội bóng rất quan tâm tới Simeone.

Chủ tịch Real duyệt chi 200 triệu euro mua siêu sao. Tờ Marca vừa gây sốc khi đưa tin, Chủ tịch Real Madird - Florentino Perez đã duyệt chi 200 triệu euro để chiêu mộ một cầu thủ ngôi sao vào “phiên chợ Hè” 2018. Hiện có 3 cái tên đang nằm trong tầm ngắm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là Kylian Mbappe, Eden Hazard và Neymar.

Hazard trấn an CĐV Chelsea. Cách đây ít ngày, Hazard đã khiến CĐV Chelsea lo ngại khi tuyên bố muốn trở thành học trò của HLV Zidane. Trước sự phản ứng của NHM áo xanh, tiền vệ người Bỉ đã lên tiếng đính chính. Anh khẳng định vẫn hạnh phúc ở Chelsea và muốn giành nhiều danh hiệu trước tại đây khi nghĩ đến tương lai.

"Bom tấn 222 triệu euro" Neymar hối hận khi chuyển đến... PSG. Nhà báo Marcelo Bechler, người đầu tiên loan tin Neymar sẽ gia nhập Paris Saint Germain (PSG) vào Hè năm nay mới đây đã tiết lộ thông tin giật gân về ngôi sao người Brazil (theo Marca).Theo đó, ông Bechler khẳng định, ngôi sao người Brazil đang cảm thấy "ngột ngạt" với cuộc sống tại Ligue 1 và muốn ra đi.

Coutinho tìm mua nhà ở Barcelona. Thương vụ Coutinho chuyển đến Barca đang sắp trở thành hiện thực. Bên cạnh quyết tâm của đội bóng Catalunya khi nâng giá hỏi mua lên 135 triệu bảng, tiền vệ người Brazil cũng có động thái hồi đáp. Tờ Diario Gol tiết lộ, Coutinho đang tìm mua một căn nhà tại Barcelona để phục vụ cuộc sống sau khi chuyển đến sân Nou Camp thi đấu.

Vào bán kết giải thế giới, Minh Cẩm đặt cột mốc lịch sử cho billiards Việt Lần đầu tiên billiards Việt Nam có đại diện ở bán kết carom 3 băng thế giới, nhờ màn trình diễn xuất sắc của Mã Minh Cẩm.

CH Ireland cầm chân Đan Mạch ở lượt đi play-off Đội bóng Bắc Âu được chơi trên sân nhà nhưng không thể có bàn thắng để tạo lợi thế trước trận lượt về tranh vé tới World Cup 2018.

Dấu ấn Park Hang Seo HLV Park Hang Seo đã sớm thể hiện dấu ấn của mình bằng bản danh sách ĐTQG với khá nhiều cầu thủ do ông trực tiếp lựa chọn.

