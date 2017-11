BẢN TIN thể thao: Sepp Blatter bị tố sờ vòng 3 nữ thủ môn

Xuân Trường nhận tin vui trước trận Việt Nam vs Afghanistan. Bỏ quên Công Phượng, Quang Hải... tờ Fox Sports Asia đưa cái tên duy nhất của bóng đá Việt Nam vào danh sách "cầu thủ nổi bật Đông nam Á", đó là tiền vệ Lương Xuân Trường. Cùng Xuân Trường còn có Hassan Sunny (Singapore), Irfan Bachdim (Indonesia), Matthew Davies (Malaysia)...

Xác định thêm 2 đội giành vé dự World Cup 2018. VCK World Cup 2018 tiếp tục xác định thêm 2 đội giành vé, nâng tổng số đội chính thức có mặt ở Nga năm sau lên con số 26. Cụ thể đó là ĐT Tunisia và ĐT Morocco thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi. Ờ kỳ World Cup 2014, cả Tunisia và Morocco đều không góp mặt.

Zola sắp tái xuất Chelsea, làm "phó tướng" cho Conte. Theo tờ The Sun, cựu tiền đạo người Italia từng chơi cho Chelsea là Gianfranco Zola sắp trở lại sân Stamford Bridge trong vai trò Giám đốc kỹ thuật để thay cho người vừa từ chức Michael Emelano nhằm hỗ trợ HLV Antonio Conte dẫn dắt nhà ĐKVĐ giải Premier League.

CĐV cầm dao vào Old Trafford. Mới đây, một CĐV đã bị nhân viên an ninh tại sân Old Trafford tóm cổ. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do CĐV có tên Piotr Arabasz này bị phát hiện mang dao bấm vào sân và có hành vi chống đối cảnh sát khi bị phát hiện. Nhiều khả năng, CĐV này sẽ bị cấm đến sân trong một thời gian dài.

Sao Colombia xin lỗi Hàn Quốc. Trong trận giao hữu giữa Colombia và Hàn Quốc hôm 10/11 vừa qua, tiền vệ Edwin Cardona đã có hành vi phân biệt chủng tộc “mắt híp” với một cầu thủ Hàn Quốc. Sau trận đấu, ngôi sao của Colombia đã lên tiếng xin lỗi các cầu thủ Hàn Quốc và NHM trên trang Twitter cá nhân.

M.U đón hung tin từ Phil Jones. Ở trận giao hữu giữa ĐT Anh với Đức rạng sáng qua, trung vệ Phil Jones đã bị dính chấn thương và phải rời sân vào phút 25 để nhường chỗ cho Jose Gomez. Hiện vẫn chưa biết chính xác mức độ chấn thương mà cầu thủ 25 tuổi gặp phải. Nhiều khả năng, anh sẽ vắng mặt ở trận đấu của M.U vào cuối tuần tới.

Sepp Blatter bị tố sờ vòng 3 nữ thủ môn. Nữ thủ môn của ĐT Mỹ - Hope Solo vừa lên tiếng tố cáo cựu Chủ tịch FIFA là Sepp Blatter có hành vi sờ mông mình. Theo Hope, sự việc này diễn ra trong lễ trao giải Quả bóng Vàng năm 2013. Khi ấy, vì Sepp Blatter còn đương chức nên Hope Solo đã không dám hé miệng về sự việc này.

Morata khuyên Chelsea mua Isco. Tiền đạo Alvaro Morata vừa kêu gọi Ban lãnh đạo Chelsea chiêu mộ người đồng đội cũ của anh trong màu áo Real Madrid là Isco. Thế nhưng, “Kền kền trắng” sẽ chẳng đời nào bán tuyển thủ Tây Ban Nha vì anh đang là nhân tố không thể thay thế tại sân Bernabeu. Thậm chí Isco còn đẩy Bale lên ghế dự bị.

Đang thất nghiệp, Ancelotti vẫn ra yêu sách với ĐT Croatia. Theo truyền thông Italia đưa tin, LĐBĐ Croatia đang rất quan tâm tới việc mời HLV Carlo Ancelotti – người đã bị Bayern Munich sa thải cách đây ít lâu ngồi vào chiếc ghế nóng ở ĐTQG nước này với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2020. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia lại chỉ muốn hợp đồng ngắn hạn, đến tháng 7/2018.

Bayern Munich ép giá Chelsea vụ Vidal. Theo Daily Mail, Bayern sẵn sàng bán tiền vệ Arturo Vidal với giá 50 triệu euro vào cuối mùa giải này. Được biết, Conte đang không hài lòng với Tiemoue Bakayoko và Danny Drinkwater và đang nhắm đến ngôi sao người Chile. Trong quá khứ, 2 người đã cùng có thời gian làm việc với nhau ở Juventus.

