Bản tin thể thao: Thanh Hoá mời lại HLV Ljupko Petrovic?

FLC Thanh Hoá mời lại Ljupko Petrovic? Ngay sau thất bại 1-3 trước Sanna Khánh Hòa ở loạt đấu bù vòng 3 V.League 2018, Ban lãnh đạo đội Thanh Hóa đã quyết định chia tay HLV Marian Mihail. Tạm thời, HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ được đôn lên nắm tạm quyền. Nguồn tin từ tờ Goal phiên bản Việt Nam cho hay, đội bóng xứ Thanh có ý định mời HLV Petrovic trở lại.

HLV Mourinho hé lộ mục tiêu ở trận derby Manchester. Trong bài trả lời phỏng vấn trước trận derby thành Manchester diễn ra đêm nay, HLV Jose Mourinho đã hé lộ mục tiêu mà M.U hướng tới khi hành quân tới sân Etihad của Man City. Cụ thể, ông muốn cùng các học trò giành ít nhất 1 điểm trước đối thủ cùng thành phố để duy trì vị trí thứ 2 trên BXH.

HLV Guardiola phát biểu cực sốc trước trận derby Manchester. Trả lời phỏng vấn trước trận derby thành Manchester, HLV Pep Guardiola đã gây sốc khi khẳng định rằng, Man City đã có cơ hội chiêu mộ bộ đôi tiền vệ của M.U là Paul Pogba và Henrikh Mkhitaryan trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

Chốt xong tương lai của HLV Allegri. Phát thanh viên của đài Rai Sport cho biết: "Chúng tôi đã nói chuyện với Marotta [Giám đốc của Juventus] cách đây vài giờ và ông ấy cho phép chúng tôi đưa ra tuyên bố này. Marotta đã bác bỏ tất cả những tin đồn trong thời gian qua và khẳng định 100% Massimiliano Allegri sẽ dẫn dắt Juventus mùa giải tới".

Mkhitaryan bất ngờ buông lời "sỉ nhục" M.U. Trong chia sẻ mới đây, Henrikh Mkhitaryan đã bất ngờ cho hay, anh không cần nghĩ đến lần thứ 2 để quyết định chia tay M.U vì không muốn thi đấu cho một đội bóng “chỉ biết phòng ngự”, đồng thời khẳng định mình đúng khi gia nhập Arsenal.

Andre Gomes công khai đòi rời Barcelona. Tờ Mundo Deportivo cho biết, tiền vệ Andre Gomes đã gửi đơn xin chuyển nhượng lên ban lãnh đạo Barcelona do anh không còn đủ tự tin cạnh tranh vị trí đá chính ở CLB. Gomes đã gây nhiều thất vọng từ khi rời Valencia để gia nhập Barca và dù gần đây được các đồng đội lẫn CĐV bày tỏ sự ủng hộ, anh hy vọng rời Barca sẽ giúp mình lấy lại phong độ để giữ vị trí trên đội tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Antonio Conte phủ nhận tin đồn muốn rời Chelsea. Trong phát biểu mới đây, HLV Antonio Conte khẳng định, thông tin ông muốn rời “ghế nóng” của Chelsea càng sớm càng tốt là vô căn cứ. Thời gian gần đây liên tục xuất hiện tin đồn vị chiến lược gia người Italia sẽ sớm bị “The Blues” sa thải do kết quả thi đấu bết bát của CLB.

Tiết lộ bến đỗ mới của Fellaini. Theo Corriere Dello Sport, tiền vệ Marouane Fellaini sẽ đầu quân cho AS Roma theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi đáo hạn hợp đồng với M.U vào tháng 6/2018. Trước đó, HLV Jose Mourinho từ cố thuyết phục tuyển thủ Bỉ gia hạn hợp đồng nhưng bất thành.

Emre Can sẽ quyết định tương lai sau 10 ngày nữa. Thông tin từ tờ The Sun cho hay, tiền vệ Emre Can sẽ quyết định trọn Liverpool hay Juventus sau 10 ngày tới. Hiện ngôi sao người Đức đang dính chấn thương khá nặng và nhiều khả năng không thể góp mặt ở trận lượt về tứ kết Champions League trên sân The Etihad.

Lâm Văn