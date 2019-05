Báo chí quốc tế ‘cạn lời’ với Barca khi thua tan nát ở Anfield

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool.

Còn ở mùa giải 2015/2016, Barca có chiến thắng 2-1 trước Atletico ở trận lượt đi, nhưng lại để thua 0-2 ở trận lượt về.Chứng kiến điều này, tờ Marca (Tây Ban Nha) đã có bài viết với tiêu đề: “Từ Messi tới Valverde: Một lịch sử thảm bại”. Trong bài viết này, họ đã đề cập tới thất bại đầy cay đắng mà Barca phải hứng chịu trước AS Roma tại tứ kết Champions League mùa giải trước. Đồng thời, tờ báo này cũng bày tỏ sự bất ngờ của mình khi “Gã khổng lồ” xứ Catalunya lại để thua với tỷ số không tưởng trước Liverpool rạng sáng nay.Tờ Mirror (Anh) lại hết lời ca ngợi Liverpool khi so sánh chiến thắng này với cuộc lội ngược dòng vĩ đại mà “The Kops” từng thực hiện tại chung kết Champions League 2004/2005. Ở trận đấu đó, đại diện của Premier League bị AC Milan dẫn 3 bàn trong hiệp 1, nhưng vẫn kịp gỡ hòa 3-3 rồi lên ngôi vô địch sau loạt đá luân lưu định mệnh.Ngoài ra, tờ báo này cũng không quên mỉa mai màn thi đấu mờ nhạt của Philippe Coutinho và Luis Suarez-những cầu thủ từng khoác áo Liverpool, trong lần trở lại Anfield khi cho rằng chiến thắng của The Kop có sự góp sức rất lớn từ 2 cầu thủ này.Trong khi đó, tờ AS (Tây Ban Nha) bày tỏ sự bất ngờ của mình qua bài viết “Bi kịch của Barca tại Anfield”. Còn tờ Mundo Deportivo bình luận màn trình diễn kém cỏi của đội chủ sân Nou Camp bằng bài viết có tiêu đề: “Lại một lần nữa Barca thảm bại và nói lời chia tay Champions League.”Tờ Daily Mail (Anh) nhấn mạnh: “Thật khó tin, Divock Origi chỉ là sự lựa chọn thứ 5 cho hàng công Liverpool nhưng đêm qua, anh đã ghi hai trong số những bàn thắng quan trọng nhất lịch sử CLB.”