Báo Hàn Quốc khen nức nở HLV Park Hang Seo ​

Chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản chiều 19/8 đã giúp Olympic Việt Nam đoạt ngôi nhất bảng D với 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối.

Trang Chosun.com nhận xét, HLV Park Hang Seo đã sử dụng “phép màu” để đem lại kết quả trên. Tờ báo này mô tả tài năng của ông Park Hang Seo đã giúp Olympic Việt Nam chiến thắng nhiều đối thủ, trong đó có cả đội bóng mạnh như Nhật Bản.

Dù vậy, Chosun cũng cho rằng việc Nhật Bản chỉ tham dự Asiad 2018 với thành phần là các cầu thủ U21 cũng là lý do khiến đội bóng Đông Á thua Olympic Việt Nam. Đội hình trong tay thầy Park thực tế gồm nhiều cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tờ SportalKorea thì khen ngợi màn trình diễn trong hiệp 1 của Olympic Việt Nam, khi sớm có bàn dẫn trước ở phút thứ 3 bằng pha lập công của Quang Hải. Olympic Việt Nam sau đó vẫn chơi tấn công tốt, tạo được cơ hội. Nhật Bản chỉ gia tăng sức tấn công trong hiệp 2, nhưng Olympic Việt Nam vẫn đứng vững.

So với Nhật Bản, Olympic Việt Nam chỉ là “bé hạt tiêu” ở đấu trường châu lục. Đây là lý do nhiều CĐV Nhật Bản cảm thấy sốc khi đội nhà để thua ở Asiad 2018. Tờ Sohu của Trung Quốc trích lời một CĐV Nhật Bản đã chỉ trích thất bại của đội nhà. Tờ báo này đồng thời đánh giá, bóng đá trẻ Việt Nam đã có những bước tiến rất nhanh trong thời gian qua. Đây là một trong những lý do khiến các "ông lớn" của bóng đá châu lục có lúc vất vả trước các cầu thủ Việt Nam.

Sáng nay, HLV Park Hang Seo đã cho các cầu thủ đá chính ở trận gặp Nhật Bản tập hồi phục tại khách sạn. Những cầu thủ dự bị sẽ tập tại sân nhân tạo thuộc nhà máy Samsung ở Cikarang. Trưa mai 21/8, đội sẽ lên đường tới Bakesi để chuẩn bị cho trận đấu vòng 1/8.

Tiểu Phùng