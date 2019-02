Báo Hàn Quốc lo cho Công Phượng khi gia nhập Incheon

Cách đây ít ngày, Công Phượng đã hoàn tất bản hợp đồng gia nhập Incheon United theo dạng cho mượn 1 năm từ HAGL. Như vậy, tiền đạo gốc Nghệ An này là cầu thủ Việt Nam thứ 2 gia nhập một đội bóng thuộc K.League. Hồi đầu năm 2016, Lương Xuân Trường cũng đã tới xứ sở Kim chi khoác áo Incheon United nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Tới năm sau, tức đầu năm 2017, anh quyết định chuyển qua khoác áo tân binh Gangwon FC, nhưng cũng không có nhiều cơ hội ra sân. Kết thúc mùa giải, Xuân Trường phải trở lại HAGL.



Chứng kiến việc Xuân Trường không để lại nhiều ấn tượng tại K.League, tờ Sports Seoul cho rằng, đó sẽ là áp lực dành cho Công Phượng. Tờ báo này cho rằng, tiền đạo gốc Nghệ An cần phải tỏa sáng ở Incheon United để chứng minh trình độ của cầu thủ Việt Nam đủ sức vươn ra tầm châu lục, đồng thời cũng tạo ra tầm ảnh hưởng cho những người kế cận mình.



"Công Phượng (24 tuổi, Incheon United) đã chính thức cập bến K.League. Đây là một biểu tượng của bóng đá Việt Nam, là ngôi sao sáng giá được hàng triệu người hâm mộ yêu mến. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, Công Phượng liên tục tỏa sáng ở các giải đấu tầm châu lục. Sự kỳ vọng đặt lên vai Công Phượng đang lớn hơn bao giờ hết”, tờ Sports Seoul viết.



“Rõ ràng, Công Phượng đang là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Anh gánh trên vai nhiệm vụ phải chinh phục thành công ở K.League. Đó là cơ hội để bóng đá Việt Nam bắt kịp dòng chảy của thời đại. Chỉ khi thành công ở K.League, Công Phượng mới chứng minh được rằng bóng đá Việt Nam thực sự đủ sức vươn ra tầm châu lục. Chắc chắn, áp lực tâm lý đặt lên vai cầu thủ này rất nặng nề".



“Nếu Công Phượng cũng thất bại như Lương Xuân Trường ở Incheon, sẽ tác động tiêu cực đến sự tự tin của cầu thủ Việt Nam mỗi khi xuất ngoại. Đó cũng là lý do tại sao Công Phượng được kỳ vọng nhiều hơn và cũng đối diện với áp lực lớn hơn", tờ báo của Hàn Quốc viết thêm.

Lâm Văn