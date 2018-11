Báo Hàn Quốc nhận định tuyển Việt Nam ‘dưới cơ’ Thái Lan

Tại vòng bảng AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam giành vị trí nhất bảng A với 10 điểm sau 4 trận (ghi được 8 bàn và không để lọt lưới bàn nào). Đoàn quân của HLV Park Hang Seo cũng là đội duy nhất giữ sạch lưới ở vòng bảng của kỳ AFF Cup năm nay.Ở vòng bán kết, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Philippines, còn Thái Lan đối đầu Malaysia. Theo lịch thi đấu, trận lượt đi giữa Philippines với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 2/12, lượt về sau đó 4 ngày. Trận bán kết lượt đi giữa Thái Lan và Malaysia diễn ra vào ngày 1/12, lượt về vào 5/12. Với việc được đá trận lượt về trên sân nhà, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có chút lợi thế so với Philippines.

Tờ Chosun đánh giá tuyển Việt Nam thấp hơn Thái Lan.

Giới chuyên môn cho rằng, cơ hội lọt vào chung kết sẽ rộng mở với tuyển Việt Nam. Philippines là đối thủ khó chơi, bởi họ thi đấu phòng ngự, phản công vô cùng bài bản và khoa học. Thế nhưng, nếu so sánh với Thái Lan, các cầu thủ Philippines vẫn dễ chơi hơn với Công Phượng cùng các đồng đội, chí ít là trên phương diện tâm lý.Theo nhận định của tờ Chosun, tuyển Việt Nam đã may mắn khi tránh được Thái Lan ở vòng bán kết AFF Cup 2018: “Tuyển Việt Nam đã may mắn khi không phải đối đầu Thái Lan ở bán kết. Vào năm 2008, Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở trận chung kết để lên ngôi vô địch nhưng ở thời điểm này, nhiều khả năng họ sẽ phải nhận thất bại khi gặp lại người Thái”.