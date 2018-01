Báo Hàn Quốc phân tích kỹ về U23 Việt Nam

Tờ Chosun dẫn lời của HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc: “Đội bóng trẻ Việt Nam được tổ chức tốt, mạnh về tốc độ và nguy hiểm trong phản công”.

Tờ báo này cũng đã tìm hiểu về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho giải đấu, đặc biệt chú ý đến chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở trận tranh HCĐ của giải M-150 Cup mới đây: “Đó là trận đầu tiên mà Việt Nam thắng được Thái Lan kể từ sau chung kết AFF Cup 2008”.

Tờ báo này cũng phân tích, đây là VCK U23 châu Á đầu tiên với cả HLV Kim Bong-gil lẫn HLV Park Hang-seo và cuộc so tài này giữa họ lần này sẽ rất thú vị.

Trong khi đó, phóng viên Jung Jae-eun đã có bài viết trên trang Four Four Two với đại ý: “U23 Việt Nam gây ấn tượng bởi lối chơi thông minh và kỹ thuật. Nếu cải thiện được thể lực và xác định được tâm thế nhập cuộc mạnh mẽ, U23 Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ trước Hàn Quốc”.

Theo Bongdaplus