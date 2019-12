Báo Malaysia: ‘U22 Campuchia đã làm nhục U22 Malaysia’

Quảng cáo

Chiều nay, U22 Malaysia đã thảm bại 1-3 trước U22 Campuchia cho dù được đánh giá cao hơn. Sau hiệp một hòa 0-0, U22 Malaysia đã để đối thủ chọc thủng lưới 3 lần liên tiếp từ phút 56 đến phút 68. Bàn gỡ của Quentin Cheng ở phút 90 trở nên vô nghĩa. Trận thua này khiến “Hổ Malay” chính thức bị loại khỏi SEA Games 30 ngay từ vòng bảng, trong khi U22 Campuchia lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết.Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của đội bóng áo vàng, truyền thông Malaysia không tiếc lời chỉ trích. Tờ New Strait Times giật tít: “Campuchia làm nhục Hổ Malay”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Không ai nghĩ Malaysia có thể thua Campuchia, nhưng bất ngờ đã xảy ra khi chiến binh Angkor đánh bại hổ Malay với tỉ số 3-1”.“Với thất bại nhục nhã này, Malaysia chính thức bị loại khỏi SEA Games, đứng thứ 4 trong bảng đấu với vỏn vẹn 4 điểm. Đây là kỳ đại hội đáng xấu hổ nhất của bóng đá Malaysia”.Trong khi đó, tờ The Star cũng dùng lời lẽ nặng nề với U22 Malaysia. Trong bài tường thuật trận đấu, The Star viết: “Đội bóng do HLV Ong Kim Swee dẫn dắt đã bị Campuchia hạ nhục với tỉ số 3-1 tại sân vận động Rizal Memorial. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Malaysia chịu thua đối thủ này tại SEA Games”.Tờ BH Online nhẹ nhàng hơn với bài viết: “Đội bóng của Kim Swee phải về nước sớm”. Trong bài, BH Online bình luận: “Malaysia chỉ có thể tự trách mình khi các cầu thủ không thể hiện phong độ tốt nhất trong cả 4 trận đấu ở vòng bảng”.“Trận thua Campuchia hôm nay là ví dụ rõ nét, các cầu thủ của Kim Swee thi đấu yếu ớt, bạc nhược cho dù họ phải giành 3 điểm và ghi nhiều bàn thắng để đi tiếp”.

A Phi