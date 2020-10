Barca 'khóc ròng' vì COVID-19

Quảng cáo

Số tiền thâm hụt trên lớn hơn cả của Juventus (106 triệu USD) và Borussia Dortmund (51 triệu USD). Barca từng dự báo lãi khoảng 13 triệu USD ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, theo báo cáo hôm 5/10, đội bóng xứ Catalan chỉ đạt doanh thu 1,008 tỷ USD, giảm 159 triệu USD so với mùa giải trước, và khiến cho lợi nhuận sau thuế của họ bị âm 114 triệu USD.

Theo báo cáo tài chính, một loạt hạng mục của Barca ở mùa giải năm nay đều giảm. Đơn cử như tiền tài trợ giảm từ 383 triệu USD xuống 350 triệu USD. COVID-19 là nguyên nhân chính khi vì đại dịch, Barca mất 44 triệu USD. Đội bóng xứ Catalan cũng bị thất thu một khoản nặng, ước tính tới 41 triệu USD vì phải đóng các cửa hàng lưu niệm.

So với năm 2019, tiền bản quyền truyền hình Barca thu về cũng giảm tới 17%, tương ứng số tiền 41 triệu USD. Nguyên nhân do giai đoạn cuối La Liga và Champions League bị hoãn lại, dẫn tới phải lùi năm tài chính qua mùa giải sau. Năm tài chính mùa giải này đã kết thúc từ ngày 30/6/2020. Báo cáo tài chính cũng thể hiện các khoản thu khác của Barca giảm xuống 175 triệu USD so với 183 triệu USD mùa giải trước.

Nguồn thu sút giảm rất mạnh nhưng chi phí của Barca lại không cắt giảm là bao, chỉ 2% theo tính toán. Cụ thể, mùa giải trước Barca chi 1,147 tỷ USD. Con số này trong năm nay là 1,126 tỷ USD. Việc cắt giảm lương, thưởng của các cầu thủ chỉ giúp Barca tiết kiệm được 87 triệu USD. Con số này không đáng bao nhiêu so với số tiền phải chi ra.

Theo dự báo, với diễn biến hiện nay của dịch COVID-19 cũng như triển vọng kinh doanh năm 2021, đội bóng xứ Catalan có thể sẽ tiếp tục bị lỗ. Nếu nhìn từ khía cạnh này, có thể giải thích được việc vì sao vừa qua, ban lãnh đạo Barca đã phải đẩy đi một loạt cầu thủ, trong đó có cả Luis Suarez, Vidal, Rakitic hay Semedo…Thông qua đó, Barca có thể tiết kiệm hàng chục triệu USD, đảm bảo cho họ không trải qua năm thứ 2 lỗ nặng, bởi khi đó đồng nghĩa Barca có nguy cơ vi phạm luật Công bằng tài chính của UEFA.

V.P