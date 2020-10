‘Bom tấn’ Van de Beek tỏa sáng, M.U đè bẹp Brighton

Quảng cáo

Chỉ trong vòng ít ngày, M.U có hai lần liên tiếp làm khách của Brighton ở sân Amex. Cuối tuần trước, họ rất vất vả để đánh bại Brighton ở vòng 3 Ngoại hạng Anh với tỉ số 3-2 nhờ bàn thắng phút chót của Bruno Fernandes. Tuy vậy, mọi chuyện dễ dàng hơn cho M.U trong trận đấu rạng sáng nay khi hai đội đều tung ra đội hình hai.Bên phía Brighton, HLV Graham Potter chỉ giữ lại đội trưởng Lewis Dunk và trung vệ Ben White so với đội hình xuất phát cách đây 4 ngày. Tương tự như vậy, HLV Ole Solskjaer thay đổi 10 vị trí và chỉ giữ lại duy nhất Victor Lindelof so với chiến thắng nhọc nhằn tại Ngoại hạng Anh.Việc hai đội cùng dùng đội dự bị giúp M.U dễ thở hơn, bởi lẽ các ngôi sao dự bị của họ có đẳng cấp cao hơn hẳn đối thủ. Những cái tên như Henderson, Bailly, McTominay, Fred, Mata, Van de Beek… thậm chí đủ sức cạnh tranh vị trí đá chính. Tuy nhiên, M.U cũng phải giằng co với Brighton suốt hiệp một và chỉ có bàn mở tỉ số ở phút 44 nhờ công McTominay.Bước sang hiệp hai, Brighton tung hai chân sút chủ lực Neal Maupay và Leandro Trossard vào sân nhằm thay đổi tình hình, và họ suýt thành công. Phút 67, Trossard có pha dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm M.U, nhưng thủ môn Henderson xuất thần cản phá. Lúc này, M.U cũng sử dụng Paul Pogba và Marcus Rashford để lấy lại quyền kiểm soát.Những phút tiếp theo, đẳng cấp vượt trội của hàng tiền vệ M.U giúp họ “kết liễu” Brighton. Phút 73, Van de Beek đánh gót tinh tế cho Mata ghi bàn nhân đôi cách biệt. Phút 80, đến lượt Pogba lập công với cú đá phạt hàng rào hoàn hảo. Cuối trận, Van de Beek tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo thông minh cho Dalot, nhưng hậu vệ này lại không thắng được thủ môn Brighton trong tình huống đối mặt ở cự ly gần.Thắng 3-0, M.U dễ dàng đặt vé vào tứ kết Carabao Cup cùng Man City và Everton, những đội cũng có chiến thắng đậm đà vào sáng nay. Trên sân Burnley, HLV Pep Guardiola bất ngờ sử dụng đội hình rất mạnh, bao gồm cả De Bruyne, Mahrez và Sterling. Chính vì thế, Man City dễ dàng đè bẹp Burnley với tỉ số 3-0 nhờ cú đúp của Sterling và tân binh Ferran Torres.Tương tự như vậy, HLV Carlo Ancelotti cũng sử dụng nhiều ngôi sao khi Everton tiếp đón West Ham. Với đà thăng hoa đang có, Everton dễ dàng hạ gọn đối thủ với hat-trick của Dominic Calvert-Lewin và một bàn khác của Richarlison.

A Phi