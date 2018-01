Bốn cầu thủ U23 Việt Nam được xóa thẻ trước trận gặp Iraq

Theo điều lệ của BTC VCK U23 châu Á, các cầu thủ nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa khi bước vào vòng tứ kết. Quy định này được đưa ra nhằm giúp các đội bóng lọt vào vòng knock-out có đội hình tốt nhất để so tài.



Điều này mang đến tin tốt lành với U23 Việt Nam. Nhờ vậy mà 4 cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng là Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu (trận thua 1-2 U23 Hàn Quốc), thủ môn Bùi Tiến Dũng và Lương Xuân Trường (trận hòa 0-0 U23 Syria) sẽ được xóa thẻ trước khi bước vào vòng tứ kết.



Tin vui với U23 Việt Nam cũng là điều may mắn với U23 Iraq. Bởi 4 cầu thủ của họ là Ibrahim Bayesh, Safaa Hadi, Amjed Attwan, Alaa Mhawi cũng được xóa thẻ.



Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 20/1 (theo giờ Việt Nam). Nếu hai đội hòa nhau trong 90 phút chính thức, trận đấu sẽ kéo dài thêm 2 hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại sẽ đá luân lưu.

Theo Bongdaplus