Các CEO, chuyên gia golf thi tài bên lề Hội nghị Golf Châu Á- Thái Bình Dương

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện thuộc Hội nghị Golf Châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APGS 2017) được tổ chức tại Đà Nẵng - Việt Nam, quy tụ hơn 100 golfer là những doanh nhân, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực golf cùng những người có chung niềm đam mê tại Việt Nam.

Giải golf nhằm mục đích tạo cơ cơ hội bước đầu giao lưu và kết nối cộng đồng doanh nhân và chuyên gia trong lĩnh vực golf tại khu vực trước khi cùng nhau tham gia các hoạt động tiếp theo trong chuỗi sự kiện thuộc APGS 2017 diễn ra tại Khách sạn Sheraton Đà Nẵng Resort, nơi vừa đăng cai Gala Dinner đón tiếp các nguyên thủ của 21 nền kinh tế trong tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam.

Với chủ đề “Cú phát bóng đầu tiên tại sân gôn mới do Nicklaus Design thiết kế - The first shot: Nicklaus design course Da Nang", những người tham dự trở thành các golfer may mắn đầu tiên có cơ hội được trải nghiệm sân golf đẳng cấp được thiết kế bởi Nicklaus Design tại BRG Danang Golf Resort mới được đưa vào hoạt động.

Ông Mark Reeves, Giám đốc khối Kinh doanh Golf Tập đoàn BRG cho biết: “Golf là một phần khiến Việt Nam hội nhập nhanh chóng với sự phát triển chung của thế giới, qua đây chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi trở thành nhà đồng tổ chức và nhà tài trợ chính cho sự kiện APGS 2017, hội nghị danh giá và quan trọng nhất của nền công nghiệp Golf Châu Á".

APGS 2017 là một sự kiện hấp dẫn với rất nhiều diễn giả và nhà điều hành golf hàng đầu thế giới, sự quy tụ này sẽ giúp dự đoán được những xu thế phát triển, từ đó các câu lạc bộ Golf có thể tự đổi mới để đón đầu và tận dụng những xu thế đó. Với chủ đề “Hướng đi mới (New Directions)”, APGS 2017 cung cấp những dữ liệu vô cùng quan trọng cho sự phát triển của ngành Golf khu vực trong tương lai.

Trọng Đạt