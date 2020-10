Các golfer hàng đầu Việt Nam tranh tài

Quảng cáo

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tiền Phong Golf Championship 2020 là một trong những giải golf hiếm hoi được tổ chức trong năm nay. Đây không chỉ là sân chơi giúp các golfer giải cơn khát “cuồng chân” không được ra sân trong khoảng thời gian dài giãn cách xã hội, mà còn hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn với sự xuất hiện của nhiều nhân vật bất ngờ.

Ban tổ chức giải cho biết, giải đấu sẽ có sự góp mặt của 3 nhà vô địch 3 mùa đầu tiên gồm Lê Hùng Nam, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh. Cả 3 golfer này đều đặt mục tiêu tái lập thành tích cao nhất ở giải đấu gây quỹ cho “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam”.

Tiền Phong Golf Championship 2020 quy tụ nhiều golfer trẻ hàng đầu Việt Nam Các golfer hàng đầu Việt Nam như Thảo My, Bảo Long...sẽ tham gia tranh tài tại giải đấu gây quỹ cho "Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam".



Nhà vô địch 2018 Nguyễn Bảo Long chia sẻ: “Với mục tiêu gây quỹ cho "Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam”, Tiền Phong Golf Championship là sự kiện có ý nghĩa và mang tính nhân văn cao đẹp. Với cá nhân tôi, đây là giải đấu đặc biệt bởi tôi tham dự hai mùa giải gần nhất và đều đạt thành tích tốt, gồm chức vô địch năm 2018 và Á quân năm 2019. Do dịch COVID-19 nên tôi không có cơ hội thi đấu nhiều trong năm nay. Giải đấu sẽ giúp tôi có cơ hội rèn lại tay nghề, sau thời gian dài nghỉ dịch, cũng là để chạy đà cho những giải đấu quan trọng sắp tới của mình”.

Bên cạnh 3 nhà vô địch đầu tiên, BTC cũng mời các golfer trẻ hàng đầu Việt Nam tham gia tranh tài như Nguyễn Thảo My, Đoàn Uy, Thanh Minh, Trúc An, Quang Trí, Đặng Minh...

Nhà vô địch golf nữ quốc gia Nguyễn Thảo My vừa nhận tấm bằng cử nhân đại học UNCW (University of North Carolina Wilmington) của Mỹ và chính thức trở về Việt Nam để bắt đầu sự nghiệp, theo đuổi niềm đam mê golf của mình. Không chỉ tham gia thi đấu, Thảo My còn mở lớp dạy golf miễn phí cho các em nhỏ để thúc đẩy phong trào golf nước nhà. Sự góp mặt của một trong những golfer nữ hàng đầu đất nước sẽ tạo động lực và truyền cảm hứng cho các golfer trẻ khác tham dự Tiền Phong Golf Championship 2020.

Ông Nguyễn Thái Dương, cựu golfer chuyên nghiệp, cố vấn chuyên môn của giải cho biết: “Việc mời các golfer hàng đầu Việt Nam tham dự không chỉ làm tăng chất lượng chuyên môn của giải, mà còn nâng cao ý nghĩa của giải trong việc hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam phát triển. Đây đều là các “sao mai” tài năng, nhà vô địch quốc gia, thành viên đội tuyển Golf Việt Nam. Qua đó, các em sẽ có thêm cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu để thực hiện các mục tiêu trong năm tới mà quan trọng nhất là SEA Games 31 trên sân nhà”.

Tiền Phong Golf Championship 2020 diễn ra trên sân Kings Course thuộc BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) vào ngày 31/10 với sự góp mặt của 160 golfer trong nước và quốc tế. Trong đó, 144 golfer sẽ tranh tài trên sân Kings Course; các golfer bảng VIP sẽ thi đấu trên sân Lakeside. Các golfer dự giải Tiền Phong Golf Championship 2020 sẽ được chia làm bốn bảng đấu: bảng A (HDCP từ 0-15), bảng B (HDCP từ 16- 28), bảng C (HDCP từ 29-36) và bảng nữ (HDCP 0-36), thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố tính điểm NET theo Handicap ngày - System 36.

Luật chính thức được áp dụng tại Tiền Phong Golf Championship 2020 là Luật của R&A và USGA (Luật Golf do Royal Ancient St Andrews Anh quốc và Hiệp hội Golf Mỹ xuất bản) cùng với luật địa phương do Ban tổ chức quy định.

Ngoài giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc (Best Gross), BTC còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi bảng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle & Albatross.

Trọng Đạt