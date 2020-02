Các phương án đảm bảo an toàn trận Siêu Cup Quốc gia

Quảng cáo

Trận tranh Siêu Cup Quốc gia- Cup THACO 2019 giữa CLB Hà Nội - TPHCM sẽ diễn ra lúc 16h30, ngày 1/3 trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM). CLB Hà Nội hiện là đương kim vô địch V-League và Cup Quốc gia, trong khi CLB TPHCM là Á quân V-League.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức, sáng 29/2, Ban tổ chức trận đấu, Báo Tiền Phong cùng các đơn vị liên quan đã có cuộc làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đơn vị đăng cai trận đấu.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC trận đấu cho biết: “Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM được giới chuyên môn đánh giá rất cao về chất lượng, mức độ hấp dẫn. Chúng tôi cũng biết giới hâm mộ rất chờ đợi trận đấu này vì cũng đã lâu chúng ta chưa có trận cầu đỉnh cao nào. Mặc dù vậy do diễn biến dịch Covid-19, Ban tổ chức buộc phải đặt vấn đề đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho người dân lên trên. Trận đấu sẽ được tổ chức trên sân Thống Nhất với sự hạn chế khán giả, cùng với đó là các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt".

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC trận đấu phát biểu tại cuocj họp.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM bày tỏ: "Người hâm mộ bóng đá TP.HCM đều rất háo hức mong chờ trận Siêu Cup. Nhưng rất tiếc là tình hình dịch bệnh ngoài mong muốn nên trận đấu phải tổ chức một cách hạn chế. Hiện tại, TP.HCM không có ca dịch nào, nhưng lượng người khắp các nước đổ về rất lớn, trong đó có nhiều nước tâm dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc. Vì vậy, việc quản lý và phòng chống dịch phải nghiêm ngặt. Nói vậy để người hâm mộ, các CLB hiểu và chia sẻ với chúng tôi. Trong điều kiện như thế, chúng tôi và BTC buộc phải tổ chức trận đấu hạn chế khán giả. Trên cơ sở lắng nghe các bên, chúng tôi thống nhất cho số lượng CĐV nhất định vào sân. Điều này nhằm tạo động lực cho các cầu thủ thi đấu hết sức mình".

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM phát biểu tại cuộc họp



Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, tất cả mọi người, từ lãnh đạo Sở, thành viên BTC, lãnh đạo VFF, VPF, thành viên hai đội, cầu thủ, CĐV...vào sân đều phải đo thân nhiệt và sát khuẩn, không loại trừ bất kỳ ai. "Đây là việc bắt bắt buộc, nhằm đảm bảo sức khoẻ và phòng, chống dịch bệnh một cách tốt nhất", ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

Cụ thể, các phương án đảm bảo an toàn trận Siêu Cup như sau:

1. Ban hành phiếu điều tra sàng lọc liên quan đến Covid-19 (có dự thảo phiếu kèm theo), sẽ gửi trước cho các đối tượng để điền thông tin trước khi vào sân (đặc biệt là CĐV và Phóng viên, lực lượng làm nhiệm vụ).

2. Chuẩn bị công tác y tế và vệ sinh SVĐ.

3. Yêu cầu các thành viên, khách, đội bóng, CĐV... đến sân và ra về tại các khung giờ, thời điểm khác nhau để thuận lợi kiểm tra thân nhiệt và thăm khám.

4. Chuẩn bị các thẻ vào sân với các thành phần khác nhau (Báo Tiền Phong, Cty VPF, Trung tâm TDTT Thống Nhất- dán sticker)

5. Bố trí các khu vực riêng biệt, lối đi riêng lên khán đài A để các thành viên hạn chế di chuyển lẫn vào nhau.

6. Bố trí máy đo thân nhiệt tại các cửa với đầy đủ nhân viên y tế.

7. Trang bị khẩu trang cho toàn bộ nhân viên, phóng viên, khách mời...

8. Trang bị nước rửa tay có cồn tại các cửa ra vào, phòng chức năng, khu vệ sinh.

9. Thường xuyên phát thanh tuyên truyền và dán khuyến cáo của Bộ Y tế tại các khu vực xung quanh SVĐ.

Ông Trần Đình Huấn- Giám đốc trung tâm TDTT Thống Nhất khẳng định, bên cạnh việc thực hiện tốt các phương pháp phòng, chống dịch Covid-19, BTC sân Thống Nhất còn chú trọng khâu đảm bảo an toàn, an ninh với sự góp mặt của hơn 300 nhân viên an ninh để đảm bảo trận đấu diễn ra trong điều kiện tốt nhất.

Ông Trần Đình Huấn- Giám đốc trung tâm TDTT Thống Nhất







