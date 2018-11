[CẬP NHẬT] Chinh phục hố số 19 ở sân Kings Course

Tiền Phong Golf Championship 2018 quy tụ 144 golfer thi đấu trong vòng một ngày trên sân Kings Course- sân golf mới vận hành hồi đầu năm của BRG Kings Island Golf Resort. Các golfer được chia làm 4 bảng đấu: bảng A (HDCP từ 0-18); bảng B (HDCP từ 19- 28), bảng C (HDCP từ 29-36) và bảng nữ. Các golfer nam sẽ thi đấu tại Tee Vàng, nữ thi đấu Tee Hồng.

Ông Lê Xuân Sơn- TBT báo Tiền Phong- Trưởng BTC giải cho biết: “Tiếp nối thành công ở mùa giải ra mắt năm ngoái, BTC tin tưởng giải năm nay giải sẽ tiếp tục gây tiếng vang lớn để tạo được nhiều nguồn quỹ cho Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam hơn nữa trong tương lai, giúp các tài năng trẻ nước nhà có thêm nguồn lực phát triển để đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội. Điều này được chứng minh qua việc BTC tiếp tục chứng kiến rất đông golfer đăng ký tham dự giải, đặc biệt trong có nhiều golfer nước ngoài".

Giải đấu năm nay có tổng giá trị giải thưởng khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc (Best Gross), BTC còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi Bảng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle & Albatross và giải Lucky Draw.

Đặc biệt, golfer may mắn nhất sẽ có cơ hội nhận giải HIO (Hole in one) tại 4 hố Par 3 (hố 4, hố 6, hố 14, hố 17). Trong đó, 2 xe sang Lexus NX300 trị giá gần 5 tỷ đồng sẽ đặt tại các hố 6 và 14. Hai hố 4 và 17 còn lại sẽ là 500 triệu đồng tiền mặt và một gói xét nghiệm và phân tích 2200 gen của cơ thể trị giá 10.000 USD.

Bên cạnh đó, các golfer cũng có cơ hội nhận nhiều phần thưởng thú vị khác khi tham gia chương trình "Lucky Challenge"- "Một cú lên on, ring ngay quà tặng" tại hố golf số 19 đặc biệt, để gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Hố số 19 là tuyệt phẩm do bàn tay tài hoa của Jack Nicklaus II (con trai cả của huyền thoại golf Jack Nicklaus)- Chủ tịch tập đoàn thiết kế sân golf hàng đầu thế giới Nicklaus Design thiết kế dành tặng riêng cho sân Kings Course.

Đêm Gala trao giải diễn ra ngay trên sân golf khi giải kết thúc, với sự tham dự của các golfer, khách mời là lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội, cùng sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng, Hoa hậu, Á hậu, người đẹp đoạt giải trong các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức, các nghệ sĩ uy tín và một số gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ…sẽ là điểm nhấn của Tiền Phong Golf Championship 2018.

Với mục tiêu gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, tại buổi Gala, BTC đã chuẩn bị nhiều vật phẩm thú vị cho các vị khách đấu giá, trong đó nổi bật nhất là cây trầm hương quý hiếm cao hơn 2m do công ty Trầm Hương Khánh Hòa trao tặng.

Nhóm PV