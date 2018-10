Cầu thủ Ngoại hạng Anh đeo băng tang tưởng nhớ Chủ tịch Leicester

“Sau khi tham khảo ý kiến của Leicester City, chúng tôi xác nhận rằng, các trận đấu sẽ được tiếp tục như đã lên lịch. Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ đeo băng tay màu đen ở tất cả các trận đấu tại Premier League vào cuối tuần này để thể hiện sự tôn trọng.” – Trích thông báo của trang chủ Premier League.



Như vậy, thông báo này đồng nghĩa với việc, trận đấu giữa Cardiff City và Leicester City trong khuôn khổ vòng 11 Premier League diễn ra vào tối ngày 3/11 sẽ diễn ra như đúng lịch chứ không bị hoãn. Trước đó, để tri ân cho Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha vừa qua đời do tai nạn máy bay, “Bầy cáo” đã hoãn trận gặp Southampton tại League Cup.



Trước đó, vào tối ngày 27/10 giờ địa phương, Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha cùng 4 người khác đã được xác định là tử nạn sau khi chiếc chuyên cơ riêng của ông bị rơi cách sân King Power khoảng 200m. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn tới việc này là do chiếc trực thăng gặp trục trặc tại cánh quạt ở phần đuôi.



Đây là sự mất mát to lớn đối với gia đình ông Vichai nói riêng và CLB Leicester City nói chung. Bởi vì, từ trước đến nay, doanh nhân người Thái Lan rất được lòng mọi người bởi lối sống tử tế cũng như biết quan tâm đến người khác.



Đó là chưa kể, Leicester City có thể “lột xác” từ một đội bóng hạng 2 lên thành nhà vô địch Premier League cũng nhờ công rất lớn của ông Vichai. Bởi vì, nhờ vào khối tài sản cực “khủng” của mình, ông đã giúp đội bóng tân trang sân nhà cũng như đưa về các bản hợp đồng chất lượng.

Bảo Tuấn

Bleacher Report