Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020: Khó cho Messi và Ronaldo

Hôm 26/11, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố danh sách 11 đề cử cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (The Best) năm 2020. Nhưng hiện tại, 8 cầu thủ đã bị loại khỏi cuộc đua này là Thiago Alcantara, De Bruyne, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah và Van Dijk.



Danh sách đề cử cuối cùng chỉ còn lại 3 tên tuổi sáng giá nhất là Robert Lewandowski (Bayern Munich), Lionel Messi (Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Juventus). Trong số này, tiền đạo Lewandowski được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất.



Ở mùa giải trước (2019-2020), Lewandowski đã thể hiện phong độ săn bàn hủy diệt với 55 bàn thắng sau 47 trận trên mọi đấu trường. Đây là nhân tố chủ lực giúp Bayern Munich giành cú ăn 3, bao gồm Bundesliga, cúp quốc gia Đức và Champions League. Tính cả thành tích cá nhân lẫn tập thể, chân sút người Ba Lan đều vượt trội so với 2 ứng cử viên còn lại là Messi và Ronaldo.



The Best là giải thưởng cá nhân đã được FIFA sáng lập sau khi trao trả danh hiệu Quả bóng vàng cho tạp chí France Football. Kể từ lần đầu trao giải vào năm 2016 tới nay, Cristiano Ronaldo đã có 2 lần được vinh danh với giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (năm 2016 và 2017). Hai lần còn lại thuộc về Luka Modric (2018) và Lionel Messi (2019).



Ở hạng mục HLV xuất sắc nhất năm, 3 đề cử cuối cùng được lựa chọn là Hansi Flick (Bayern Munich), Jurgen Klopp (Liverpool) và Marcelo Bielsa (Leeds Utd). Trong số này, Hansi Flick là ứng cử viên nặng ký nhất sau khi giúp Bayern Munich giành cú ăn 3 ở mùa giải 2019-20.



Ở hạng mục Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm, 3 tên tuổi lọt top bình chọn là Lucy Bronze (Lyon/Man City - Anh), Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea - Đan Mạch) và Wendie Renard (Lyon - Pháp).



Trong khi đó, Son Heung-min và Luis Suarez lọt top 3 đề cử cho giải Bàn thắng đẹp nhất năm cùng với 1 ứng cử viên khác là Giorgian De Arrascaeta (Uruguay). Tất cả các giải thưởng sẽ được FIFA công bố trên chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra vào ngày 17/12 tới.

Nguyên Khang