Cavani bất ngờ nhận số áo huyền thoại ở M.U

Edinson Cavani là 1 trong 4 tân binh đã hoàn tất thủ tục gia nhập Man Utd ở ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa hè 2020. M.U không mất phí trong thương vụ này bởi tiền đạo người Uruguay đã chia tay PSG theo dạng chuyển nhượng tự do sau mùa giải 2019-20.



Sau khi đặt bút kí bản hợp đồng 2 năm với Man Utd, Cavani đã được trao chiếc áo số 7 ở sân Old Trafford. Đây là thông tin khá bất ngờ bởi tiền đạo người Uruguay thi đấu ở vị trí trung phong, trong khi chiếc áo số 7 thường được Man Utd trao cho các cầu thủ chạy cánh. Đây là số áo huyền thoại của sân Old Trafford, đã từng qua tay nhiều tên tuổi lớn như George Best, Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo.



Nhận áo số 7 ở Man Utd là vinh dự rất lớn nên Cavani không giấu nổi niềm vui và sự tự hào. Chia sẻ trên ESPN, tiền đạo người Uruguay nói "Tôi rất tự hào khi khoác chiếc áo số 7 ở Man Utd. Tôi sẽ chuẩn bị cho trách nhiệm này và nỗ lực hết mình để ghi dấu ấn ở Man Utd. Tôi có 2 năm hợp đồng với Man Utd. Tôi cảm thấy ổn và muốn cống hiến hết mình cho CLB này".



Chiếc áo số 7 rất nổi tiếng ở Old Trafford. Cavani là cầu thủ thứ 6 sở hữu số áo này của Man Utd kể từ khi Cristiano Ronaldo ra đi, sau Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay và Alexis Sanchez. Trong số này, nhiều cầu thủ đã thi đấu không thành công như kì vọng. Theo thống kê, 5 cầu thủ mặc áo số 7 trước Cavani chỉ ghi được 14 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh cho Man Utd.



Trước đó, ở PSG, Cavani khoác chiếc áo số 9. Còn ở đội tuyển Uruguay, chân sút 33 tuổi này mặc áo số 21. Với việc trao chiếc áo số 7 cho Cavani, Man Utd đã thể hiện sự tin tưởng rất lớn đối với chân sút người Uruguay.



Kể từ khi chuyển sang châu Âu khoác áo Palermo vào năm 2007, Edinson Cavani đã ghi 341 bàn thắng ở cấp CLB. Tính riêng ở PSG, tiền đạo mang biệt danh El Matador đã ghi 200 bàn sau 301 lần ra sân. Vì vậy, đây vẫn được đánh giá là thương vụ rất hứa hẹn với Man Utd ở mùa giải 2020-21.

Nguyên Khang