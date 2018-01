CĐV Vinh 'nóng hừng hực' chuẩn bị đón 'cơn địa chấn' mới của U23 VN

U23 Việt Nam đã tạo cơn địa chấn khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, bước chân vào chơi trận chung kết AFC Cup gặp U23 Uzbekistan vào 15h (ngày 27/1) tại Trung Quốc.

Mặc dù còn vài giờ nữa, trận đấu sẽ bắt đầu, nhưng bây giờ tại các cung đường của thành phố Vinh (Nghệ An), không khí cỗ cũ cho U23 Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết. Rất nhiều công ty cho nhân viên nghỉ việc và các đơn vị sắp xếp màn ảnh rộng để xem trận chung kết.

Ngoài ra, các phương tiện ô tô, xe máy cũng trang trí màu cờ, hình ảnh các cầu thủ... Trên khuôn mặt những đứa trẻ cũng xuất hiện sao vàng, đầu quấn khăn Việt Nam Vô Địch...

Trên những chiếc xe cũng được dán lên U23 Việt Nam Vô địch.

Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Vinh, trên các cung đường chính như Hồ Tùng Mậu, Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai hay Quảng trường Hồ Chí Minh, khu vực xung quanh sân vận động Vinh... rợp cờ hoa, khèn, trống. Mọi lứa tuổi từ trả em cho đến người già, đều háo hức chờ đón trận bóng lịch sử mà U23 Việt Nam tạo nên. Các quầy quần áo thể thao xung quanh sận vận động Vinh cũng đông khách, áo đỏ sao vàng được lựa chọn nhiều nhất.

Những đứa trẻ cũng hòa cũng không khí sôi động.

Anh Nguyễn Đình Quân, trú tại thành phố Vinh, chia sẻ: “Sáng ra hai bố con đi mua cờ, hoa để chiều cổ vũ cho U23 Việt Nam. Bố, con không quên mua áo đỏ sao vàng cho mẹ. Thật vui khi U23 Việt Nam làm nên điều kỳ diệu, vinh quang này là niềm từ hào của cả dân tộc. Tôi rất mong các cầu thủ tiếp tục tạo nên kỳ tích... Việt Nam Vô địch”.

Cờ đỏ sao vàng, khèn trống được bày bán rất nhiều tại các cung đường chính của TP Vinh.

Ngoài ra, tại các nhà hàng, quán cà phê cũng chuẩn bị chu đáo cho trận chung kết. Màn ảnh rộng, tivi lớn cũng được đặt nơi chính diện... cờ tổ quốc, băng rôn được treo lên trên các bức tường. Chủ quán cà phê Ngày Mới, đường Nguyễn Phong Sắc, cho biết: “Tiếng hò hét, nhảy tưng bừng khi U23 ghi được bàn thắng, hành động “đứng tim” khi có tình huống nguy hiểm. Vui lắm, tự hào lắm. Chưa bao giờ thấy một giải đấu nào mà người Việt Nam có cảm xúc lan tỏa như vậy. Cà phê nguyên chất, nước uống đã sẵn sàng cho khách để họ và tôi toàn tâm, toàn ý cổ cũ cho các cầu thủ con cưng”.

Một người lớn tuổi mua khăn cổ vũ U23 Việt Nam.

Niềm vui, háo hức của mọi thế hệ người Việt Nam.

Một ông bố "bỉm sữa" và 3 cô con gái đi mua cờ đỏ sao vàng cổ vũ cho U23 chiều nay.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an thành phố Vinh cho biết: “Đơn vị đã triển khai kế hoạch, huy động các đội Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động... để đảm bảo an toàn khi trận đấu kết thúc. Sự cuồng nhiệt của cổ động viên cả nước nói chung và cổ động viên Nghệ An nói riêng là rất lớn...”.

Cảnh Huệ