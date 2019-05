Chelsea tổn thất lớn trước chung kết Europa League

Vào lúc 02h00 ngày 30/5 tới,sẽ gặp Arsenal trong trận tranh chức vô địch Europa League. Đây là cơ hội duy nhất còn lại giúp đội bóng của HLV Sarri thoát cảnh trắng tay ở mùa giải này. Ngoài ra, nếu Chelsea thắng, họ cũng sẽ khiến Arsenal mất cơ hội dự Champions League mùa sau. Đây là điều mà nhiều cổ động viên của họ rất mong muốn xảy ra.Tuy nhiên, sự chuẩn bị của Chelsea không tốt bằng Arsenal. Chỉ 3 ngày sau khi Ngoại hạng Anh khép lại, các cầu thủ áo xanh đã phải bay sang Mỹ đá giao hữu với New England Revolution. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói thêm nếu tiền vệ đang có phong độ cao của The Blues, Ruben Loftus-Cheek không dính chấn thương nặng và phải rời sân chỉ sau 20 phút vào thay người ở đầu hiệp hai. Cho dù Chelsea giành chiến thắng 3-0 nhưng người hâm mộ của họ vẫn rất tức giận.Theo kết quả kiểm tra mới nhất, Ruben Loftus-Cheek đã bị đứt gân Achilles ở gót chân sau cú đạp của cầu thủ bên phía New England Revolution. Không chỉ chắc chắn bỏ lỡ trận chung kết Europa League với Arsenal, tiền vệ 23 tuổi người Anh còn có nguy cơ phải ngồi ngoài trong thời gian rất dài.Tối qua, Chelsea xác nhận Ruben Loftus-Cheek cần phải phẫu thuật gót chân ngay sau khi trở về Anh. Theo truyền thông Anh, Ruben Loftus-Cheek sẽ mất từ 6 đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn chấn thương này. Tờ Daily Mail thậm chí lo ngại ngôi sao của Chelsea phải ngồi ngoài một năm.Thông tin mới nhất về Ruben Loftus-Cheek khiến người hâm mộ Chelsea rất tức giận. Trước đó, họ đã chỉ trích thậm tệ ban lãnh đạo Chelsea vì sắp xếp trận giao hữu vô bổ với New England Revolution ở Mỹ trong bối cảnh các cầu thủ cần nghỉ ngơi.