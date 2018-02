Chen lấn nghẹt thở xem tuyển thủ U23 Việt Nam ở Hải Dương

Tối 1/2, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình gặp mặt tuyên dương khen thưởng 4 tuyển thủ của tỉnh trong đội tuyển U23 Việt Nam là: Vũ Văn Thanh; Phạm Đức Huy; Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Trọng Đại.Ngay từ 18h, hàng nghìn người đã tập trung về nhà thi đấu tỉnh trên đường Bùi Thị Xuân, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy. Do chỉ có một cổng soát vé vào nên lực lượng an ninh phải rất vất vả để giữ trật tự.Ban tổ chức liên tục phát loa thông báo yêu cầu người hâm mộ trật tự, xếp hàng nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Đã có trường hợp bố mẹ lạc mất con khi chen vào cổng, may mắn được Ban tổ chức giúp đỡ tìm lại.